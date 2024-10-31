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AIT執行理事藍鶯訪台 外交部晚宴感謝推動台美關係

中央社／ 台北31日電

外交部今天表示，常務次長陳立國昨天晚間在外交部設宴歡迎美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）訪台，感謝藍鶯執行理事協助推動台美關係

外交部今天以新聞稿指出，陳立國感謝美方以多元方式協助台灣強化自我防衛能力，並持續聯合理念相近國家，在國際場域強調台海和平穩定的重要性；另表示台灣將持續與美方穩健推進全方位的夥伴關係，並與美國等理念相近國家攜手合作，共同為國際社會做出貢獻。

外交部說明，藍鶯自2020年5月接任現職，與台灣互動密切友好，並曾於去年2月隨時任國務院亞太局主管公眾外交事務副助卿道森（Camille Dawson）訪台出席台美教育倡議第三屆高層對話；外交部對藍鶯再度來訪表達誠摯歡迎。

台美關係 外交部 美國在台協會

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