AIT執行理事藍鶯訪台 外交部晚宴感謝推動台美關係

立法院前院長王金平素有「喬王」之稱，日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，將親授談判協調的秘訣，課程中更首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件，課程預購價格為2980元。網友熱議，本以為是開玩笑或詐騙，想不到是王金平本人真的開課，有人直呼「我會想去學，畢竟這方面他真的很厲害」。

2024-10-31 12:23