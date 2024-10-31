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颱風假頻繁且「愈放愈長」 新光醫院擬設特別門診因應

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁說，颱風假愈放愈長，為確保醫療服務延續性，若遇連續颱風假，將開設特別門診；圖為新光醫院批價櫃台。本報資料照片
新光醫院副院長洪子仁說，颱風假愈放愈長，為確保醫療服務延續性，若遇連續颱風假，將開設特別門診；圖為新光醫院批價櫃台。本報資料照片

強颱康芮來襲，全台各縣市均放颱風假，醫療院所則採部分開診或全數停診，維護病人、醫療人員安全。維持看診的台大醫院，仍有不少病友就醫，病人數量為平時四成左右。新光醫院副院長洪子仁則表示，颱風假頻率變高且愈放愈長，為確保醫療服務延續性，若遇連續颱風假，將開設特別門診。

身為醫院龍頭，台大醫院不少名醫，民眾一號難求，今天仍有許多民眾至該院看診，擔心錯過得來不易的看診機會。不過，台大醫院副院長黃國晉說，該院每天就醫人數大約一萬人，今受颱風影響，到院人數減少六、七成，雖仍有三、四成民眾就醫，但民眾看完診大約等待一分鐘即可批價結帳，醫院整體環境也比較舒服。

黃國晉表示，台大醫院採部分開診，各科部都有醫師看診，若病友主治醫師今日未看診，可選擇其他醫師診治，領取慢性病處方箋等情況應不受影響，且院方保障颱風過後，民眾可在一個月內，擇日掛號看同一位醫師，就醫權利不受影響。

康芮颱風讓國人迎來今年第三次颱風假，上個颱風山陀兒，南部縣市放假長達3日，北部亦放了2日颱風假。洪子仁表示，過去颱風假最多只放1天，地球暖化、極端氣候讓颱風假型態改變，考量民眾醫療服務連續性，新光醫院採取新政策，若只放一天颱風假則暫停門診，維護民眾、醫療人員安全，放颱風假2日以上，則開設「颱風特別門診」。

洪子仁說，以新光醫院數據觀察，75%受颱風假影響而無法看診的病人，會在一周內重新到院就醫，颱風特別門診科別以內科系、小兒科、外科、婦產科為主，各設置一診，服務慢性病藥物用完的民眾，亦可紓解因停診而滯留急診的小兒科病人等，調控就醫人數。

洪子仁強調，颱風天氣不穩，醫療機構原則上應保留最低人力，在滿足最低醫療需求的前提下，降低服務量以確保病人及醫療人員安全，以新光醫院為例，過去多採取急診、住院、手術持續進行，但門診暫停的方式，開設特別門診是極端氣候導致颱風假愈來愈長，而不得不採取的措施。

台大醫院 醫師 颱風假

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