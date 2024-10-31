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喬王王金平開線上課程「溝通協調」 網笑：以為是詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院前院長王金平日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，今開放預購。圖／擷取自ShiFu臉書
立法院前院長王金平日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，今開放預購。圖／擷取自ShiFu臉書

立法院前院長王金平素有「喬王」之稱，日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，將親授談判協調的秘訣，課程中更首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件，課程預購價格為2980元。網友熱議，本以為是開玩笑或詐騙，想不到是王金平本人真的開課，有人直呼「我會想去學，畢竟這方面他真的很厲害」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「王金平真的開課了！去年台灣迷因發文以為是開玩笑，我媽還說那是詐騙，結果前幾天看到問卷，再來就看到開課資訊，太誇張了，真的是王金平本尊在說話，沒有想過政治人物會開課」。

其他人留言「認真說，王金平當立委44年、立法院長17年，這個紀錄前無古人後面應該也無法有來者，政治手腕強得跟鬼一樣，應該只小輸李登輝，中華民國史上論喬事情他應該值得個宗師稱號」、「我會想去學，畢竟這方面他真的很厲害」、「他之前不是本來就老師，不意外吧」、「談判技巧最頂的那種」、「好好笑，但我真的想買」、「他確實很能喬吧，政治經歷這麼豐富這些年都在立法院跟一些瘋子交涉」。也有人質疑「他不會留一手、留兩手、留三手、留四手嗎？」、「立法院長十七年，台灣立法空轉十七年，都是被他喬掉的」。

王金平近日搭上線上學習熱潮，首度開線上課程傳授溝通協調心法。課程介紹指出，王金平擔任立法院長17年，主持過799次協商，成功率高達77%，被前總統李登輝譽為「最能解決問題的人」，更在太陽花學運居中協調，讓事件和平落幕，被大家稱為「政壇公道伯」。

課程內容則包含分別為「溝通協調基本心法」，談判協調前，要做什麼準備？遇衝突時如何化解？談判時如何收集更多情報？如何打破僵局，找到第三方案？ 談判協調完後，下一步該做什麼？；再到「溝通協調實際應用」，以真實歷史事件，包括九月風雲、核四存廢案、高鐵財務改造及發放消費券等實際案例講解談判手法。

Dcard 太陽花學運 王金平 立法院

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