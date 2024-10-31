快訊

MLB／洋基疲累牛棚擋不住 道奇2支高飛犧牲打再逆轉7：6

康芮來勢洶洶！ 北捷文湖線、淡水線等高架路段停駛

當心中年肥胖！你的身形和年齡同時增長？做好4件事保持健康體重

聽新聞
0:00 / 0:00

中火二期爭議環評過關 盧秀燕痛批：環境部護航汙染要降格

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市環保局長陳宏益。記者陳宏睿／攝影
台中市環保局長陳宏益。記者陳宏睿／攝影

台電中火二期燃氣機組昨天環評大會通過，市長盧秀燕以公務派副市長、環保局長參與，盧今天被問到審查結果，盧痛批，審查報告看不到對於減碳、減汙的隻字片語，卻要中部民眾用肺發電，環境部成為汙染的護航者，應該降格。

台中市長盧秀燕說，對中火二期的環評審查結果，非常失望，增加四部燃氣機組，全世界均知，燃煤燃氣發電都是重大汙染，國家要用電，同時必需「去汙、除汙」，增加四部機組，卻沒有減少、防治汙染的要求，環保署升格為環境部後，反而倒退，「縱容、放水汙染」。

盧秀燕說，昨天審查對於空汙如何減量、要求，「沒有隻字片語」，審查結果只有「汙染增加、沒有汙染減少」，環境部升格後，反而成為環境汙染的護航者，審查結果是讓中部地區民眾，用肺發電，機組跟汙染都只增不減，環境部沒有資格成為環境部，嚴重失職，「應該降格」。

環保局長陳宏益說，昨天的環評審查報告留下「三個可是」，今年8月30日環評審查，已要求台電提供相關減汙、減排的計畫，可是昨天大會，台電沒有提供，其次，台電昨天也沒有針對具體的減汙、減牌、減煤、減碳的數字說明，環保團體、地方人士都期待「增氣一定要減煤」，可是環評已經通過。

陳宏益說，最後是中火二期通過的四部燃氣機組的發電量，相當於現在十台燃煤機組的發電量，可是減汙要到2032年，要再等10年，民眾可以忍受嗎？

陳宏益認為，此案通過的環評審查是一個「留下問號」的環評審查，以後所有的開發案，業者都可以主張「我規畫寫出來，先讓我過」，過去從未有環評結論有此先例，也不清楚環評委員心中的那把尺，到底是減碳200萬噸、500萬噸，還是2029年完全減煤？環評委員心中尺不一樣，但環評已經通過了，非常遺憾。

台中市長盧秀燕今天痛批環境部護航汙染。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕今天痛批環境部護航汙染。記者陳宏睿／攝影

台電 環境部 環評

延伸閱讀

康芮減弱梨山賓館23旅客滯留 盧秀燕：別強行下山

颱風康芮已釀台中3000戶停電 盧秀燕：昨晚睡不著

【即時短評】改變台中「用肺發電」命運 盧秀燕的終極思考

女大生車禍後…台中被點名改63處路口 盧秀燕今親視查

相關新聞

中火二期爭議環評過關 盧秀燕痛批：環境部護航汙染要降格

台電中火二期燃氣機組昨天環評大會通過，市長盧秀燕以公務派副市長、環保局長參與，盧今天被問到審查結果，盧痛批，審查報告看不...

回禮米、伴手米...苗栗女青農賣米 越做越小包打破傳統

青農陳姿潔22歲嫁入苗栗縣苑裡鎮農家，16年來從無到有，家族同心協力建立「用心米舖」品牌，打破傳統150公克小包裝米不好賣的迷思。她還推動認養，讓認養者可以體驗農事、監看稻米生長狀況，更瞄準婚禮米回禮、公司伴手米等商機，多元化成功開創一片天。...

批「專訪不專業」！對胡婉玲評價頗低 中央社董事朱宥勳請辭

中央社董事朱宥勳今日凌晨透過臉書po文表示，因為對新社長胡婉玲的「評價頗低」，已致信給中央社董事長李永得，表達請辭中央社董事一職之意。

照片看歷史／1954年慶祝蔣中正總統華誕 10萬人祝壽

1954年10月31日，中國青年反共救國團慶祝總統六秩晉八華誕，當日上午10時在中山堂中正廳舉行，由時任教育部長兼該團指導委員張其均主持，該團全體指導委員及各有關機關首長張厲生、谷正綱、錢思亮、蔣經國、程天放、張彝鼎及敵後青年代表等共計二千餘人均到場參與。

NCC納管干擾槍、遮蔽器 3修正草案最快11月發布施行

為避免干擾槍、遮蔽器對台灣電波秩序造成干擾，NCC（國家通訊傳播委員會）今日審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」等3項...

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

財政部台北國稅局「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎名單，中獎人重複得獎率偏高，引發爭議。有網友發現台北中獎人也同時在高雄國稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。