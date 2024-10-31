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中火二期爭議環評過關 盧秀燕痛批：環境部護航汙染要降格
台電中火二期燃氣機組昨天環評大會通過，市長盧秀燕以公務派副市長、環保局長參與，盧今天被問到審查結果，盧痛批，審查報告看不到對於減碳、減汙的隻字片語，卻要中部民眾用肺發電，環境部成為汙染的護航者，應該降格。
台中市長盧秀燕說，對中火二期的環評審查結果，非常失望，增加四部燃氣機組，全世界均知，燃煤燃氣發電都是重大汙染，國家要用電，同時必需「去汙、除汙」，增加四部機組，卻沒有減少、防治汙染的要求，環保署升格為環境部後，反而倒退，「縱容、放水汙染」。
盧秀燕說，昨天審查對於空汙如何減量、要求，「沒有隻字片語」，審查結果只有「汙染增加、沒有汙染減少」，環境部升格後，反而成為環境汙染的護航者，審查結果是讓中部地區民眾，用肺發電，機組跟汙染都只增不減，環境部沒有資格成為環境部，嚴重失職，「應該降格」。
環保局長陳宏益說，昨天的環評審查報告留下「三個可是」，今年8月30日環評審查，已要求台電提供相關減汙、減排的計畫，可是昨天大會，台電沒有提供，其次，台電昨天也沒有針對具體的減汙、減牌、減煤、減碳的數字說明，環保團體、地方人士都期待「增氣一定要減煤」，可是環評已經通過。
陳宏益說，最後是中火二期通過的四部燃氣機組的發電量，相當於現在十台燃煤機組的發電量，可是減汙要到2032年，要再等10年，民眾可以忍受嗎？
陳宏益認為，此案通過的環評審查是一個「留下問號」的環評審查，以後所有的開發案，業者都可以主張「我規畫寫出來，先讓我過」，過去從未有環評結論有此先例，也不清楚環評委員心中的那把尺，到底是減碳200萬噸、500萬噸，還是2029年完全減煤？環評委員心中尺不一樣，但環評已經通過了，非常遺憾。
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