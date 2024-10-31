批「專訪不專業」！對胡婉玲評價頗低 中央社董事朱宥勳請辭

中央通訊社昨(30)日召開董事會，通過胡婉玲出任中央社社長人事案。胡婉玲則表示希望領導中央社，持續作為權威資訊來源的中流砥柱。中央社董事朱宥勳今日凌晨透過臉書po文表示，因為對新社長胡婉玲的「評價頗低」，已致信給中央社董事長李永得，表達請辭中央社董事一職之意。

朱宥勳批評胡婉玲在過去專訪的表現上顯得「不專業」，且這種「不專業」的情況似乎「並不罕見」；他認為，在過去與胡接觸的節目場合，感受不到胡有認真做功課，並且有能力理解來賓的發言。

朱宥勳也透露，昨日下午社內關於社長遴選的討論，因為在清華大學還有固定的課程，僅表達對此任命案有疑慮後便離開，未料在數小時後，胡的任命案通過，讓他覺得「有點遺憾」，也表示自己對具體討論內容及有哪些正反意見，都不太清楚。

朱宥勳對此也坦言，因為通過任命案的董事會成員，皆是他尊敬的新聞業前輩，或許是他的的接觸與瞭解不深，對胡有偏頗之虞。但他認為，中央社是由許多優秀的新聞工作者組成，因此值得一位更專業的社長；因為對胡的負面印象頗深，在無法把握能公正執行職務的情況下，在午夜時分致信給李永得，表達請辭中央社董事一職之意。