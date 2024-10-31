救國團慶祝72週年團慶，以永續及國際化推青年跨域成長

救國團10月31 日上午在臺北市劍潭海外青年活動中心舉行72週年圍慶大會，由楊朝祥召集人與葛永光主任共同主持。臺灣教育大學系統吳清基總校長等多位貴賓蒞臨。會中表揚各界特殊貢獻人士、資深績優義工及單位、熱心服 務教師、義務「張老師」、終身學習中心教師與大專假期服務員等92人及6個單位。

楊朝祥召集人、葛永光主任與幼獅特殊貢獻獎得獎者合影。 圖/救國團

康芮颱風来襲 ，救國團視動態因應 ，評估臺北市風雨情形 ，最後決定按原訂舉辦，無法到場的離島、東部等地獲獎人，會中仍予以隆重唱名並播放獲獎事蹟，同時透過網路直播，讓他們感受現場的熱情 。而各縣市義工平日忙於服務，許多人也安排提前一天上臺北 ，期待與久違的夥伴相聚。

救國團今年團慶主題為「造夢英雄」，葛永光主任表示，世上許多父母都當兒女的鋪腳石，也有很多老師願做學生的鋪腳石 ，他們不是不願自己發光，卻願意盡力讓別人發光。而救國團的義工正是這樣的英雄，願意盡心盡力希望社會國家更好。

葛主任提到鄭貞铭教授曾著《百年大師》,書中介紹了近代100位典範人物，典範人物的特質包括正派、負責、創新、貫徹，做别人不容易做到的事等等。很多人感慨臺灣有五缺 ：缺水 、缺電、缺地、缺工、缺人 ，當前臺灣還有一項最缺的就是典範人物。而救國團的義工長年來燃燒自己，照亮別人，無私奉獻，不但是英雄 ，更堪稱臺灣社會的典範。

葛永光主任於72週年團慶大會上致詞。 圖/救國團

葛主任說 ,今年救國團將「永續」列為第五大志業，面對當前世界現况發展，有三個值得關切的永續議題，第一個是「氣候變遷」，全球正面臨日益惡化的環境危機，永續家園已經不是一句環保口號，更是一種必然的價值觀和生活方式

第二個則是「戰爭 ，環顧當前世界局勢動盪，世人可以看到永續家園的理念與戰爭風險的現實之間，存在著深刻的矛盾與衝突，戰爭一旦發生，將嚴重破壞生態環境和社會秩序，直接抵銷了人類在永續發展的努力。

第三個議題是「制度」對國家社會的影響，葛主任表示，當前資本主義民粹制度盛行，導致階級衝突輿貧富懸殊，也造成政治的不穩定和社會的不和諧。許多政治人物動不動發表「自證預言」，將輿論和民心帶往錯誤的期待和預測， 最後很可能導致預測成真 。近日駐美代表提到「臺灣人準備好戰争」，及教育部 發放青年服勤同意書等，都讓人民深感疑惑恐慌。

救國團將今年訂為「造夢元年」，目標是「今日我們為青年造夢，明日青年為國家造夢」，去年起救國團積極恢復國際交流及服務 ，活動現場也邀請日本、澳洲、美國等多位救國團海外團友會幹部出席。葛永光主任引用宋朝蘇轍 《上樞密韓太尉書》， 蘇轍在這封19歲時寫給韓琦的信中 ,說道自己平日交往的只 有鄰里同鄉，看到的只有百里內的景物，沒有高山曠野可以開闊心胸，讀了很多書也都是古人的東西，所以毅然離開家鄉，見證天地的廣大並激發自己的志氣。救國團近來積極設立海外團友會，就是希望帶年輕人到外面的世界闖一闖，除了增廣見聞開拓視野，也和全世界的年輕人交流並一較高下。