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陳啟昱捲弊案、張顥瀚涉詐助理費 民進黨廉政會立案調查

中央社／ 台北30日電

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領公費助理補助費，遭羈押禁見；台南地檢偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案，日前向台南地方法院聲押前董事長陳啟昱。民進黨廉政會主委邱駿彥今天說，廉政會一致同意，將兩案立案調查。

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領公費助理補助費，法院裁定羈押禁見，張顥瀚不服，25日提出抗告。另外，台南地檢偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案，向台南地方法院聲押前董事長陳啟昱等5人遭駁回，南檢提起抗告；台南高分院日前撤銷原裁定，發回地院更裁。

民進黨廉政會今天召開例行會議，廉政會主委邱駿彥晚間受訪表示，廉政會一致同意，立案調查陳啟昱、張顥瀚這2案。

邱駿彥表示，立案是讓人心生警惕，因為民進黨以「清廉執政」為中心，立案調查後，會先發文給當事人，請當事人出席接受廉政會詢問或委請律師說明。

邱駿彥說，依廉政條例，一審判決有罪才會有停權、除名等處分。

媒體追問，陳啟昱曾因為高雄旗山的豪宅遭爆違法，宣布退出民進黨，廉政會是否還能處理陳啟昱案。

邱駿彥表示，中央黨部並未知會廉政會，退黨有時候可能是口頭說說，卻沒有提出申請書，若陳啟昱不是黨員，組織部應該會通知廉政會，既然沒有通知，廉政會就認定陳啟昱還是黨員，因此立案調查。

另外，雲林縣褒忠鄉長陳建名涉嫌利用職務詐取財物，6月間被依犯偽造文書罪判刑，民進黨廉政會今天也決議將他停權1年。

廉政 民進黨 陳啟昱

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