羅馬尼亞議員籲與台灣互設代表處 加速經貿科技合作

駐斯洛伐克代表李南陽在羅馬尼亞舉行的貿易促談會開幕式表示，羅馬尼亞資源豐富，與台灣經濟互補性強，將逐步加強兩國投資與科技合作交流。羅馬尼亞眾議員穆拉魯呼籲台灣與羅馬尼亞互設代表處，以全方位提升雙方實質關係。

駐斯洛伐克台北代表處發布新聞稿指出，李南陽與羅馬尼亞參議員納扎雷（Alexandru Nazare）、眾議員穆拉魯（Alexandru Muraru）、阿德林（Ben-OniArdelean）、羅馬尼亞商工總會（CCIR）會長達拉班（Mihai Daraban）與羅馬尼亞友台協會（羅台協會）主席達莫夫（Constantin Damov）等人，29日參加在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）的貿易促談會開幕式。

此活動由外貿協會中東歐拓銷團所舉辦。穆拉魯致詞強調，羅馬尼亞近年來經濟發展迅速，由於台羅並未互設官方代表處，不能全力提升雙邊互動與經貿交流，甚為可惜。穆拉魯呼籲台灣與羅馬尼亞相互設立代表處，以全方位提升台羅實質關係。

李南陽歡迎台灣廠商遠道而來。他表示，羅馬尼亞資源豐富，與台灣經濟互補性強；駐斯洛伐克代表處將積極協助台灣廠商開拓羅馬尼亞市場，未來逐步加強兩國投資及科技合作交流。

阿德林是羅馬尼亞眾議院外交政策委員會副主席。他強調，將與駐斯洛伐克代表處及眾多友台國會議員充分合作，以拓展台羅兩國各面向交流，經貿投資是大計畫的第一步。

達拉班表示，羅馬尼亞康士坦塔港（ConstantaPort）位於黑海，是歐洲聯盟對外貿易門戶之一，使羅馬尼亞成為重要物流樞紐，加上黑海豐沛風電開發潛能、具競爭力的勞動力和豐富的農業資源，對希望在歐洲單一市場布局的台灣企業來說價值非凡。

達拉班說，他6月率5家業者訪台，親身體驗台北國際電腦展，留下深刻印象。台羅經貿合作空間大，潛力無窮，他明年也將率領大型貿訪團回訪。

羅台協會成立超過20年、致力促進台羅交流。達莫夫致詞表示，他造訪台灣超過20次，雖然羅馬尼亞不論領土、資源都比台灣大，但台灣優良的技術與人才值得羅馬尼亞借鏡學習，希望台羅業者相互合作，開發市場商機。

在中華民國對外貿易發展協會布加勒斯特台灣貿易中心協助下，19家台灣廠商安排81場洽談。李南陽也陪同輸出入銀行代表與羅馬尼亞儲蓄銀行（CEC）交流，增進兩國投資及金融合作。

貿易促談會後，在羅馬尼亞國會友台小組主席費連坵（Daniel Fenechiu）安排下，全體團員前往羅馬尼亞國會參觀。