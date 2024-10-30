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受康芮颱風影響 2024台灣咖啡節宣布本週活動取消 請民眾做好防災準備

文／ 雲林縣政府

圖／雲林縣政府提供
圖／雲林縣政府提供

今(113)年第21號颱風康芮暴風圈擴張持續擴大，依中央氣象署資料，強度已升級為強烈颱風，周四起暴風圈將涵蓋雲林縣境，雲林縣政府為安全考量，今(30)日宣布取消「2024台灣咖啡節」11月1日(五)至11月3日(日)第二週活動，也請民眾在家做好防災準備。

「2024台灣咖啡節」上週26日於古坑綠色隧道熱鬧開幕，吸引全臺民眾來到雲林品嚐來自各地的咖啡及美食，並欣賞古坑美景，惟本週因康芮颱風逼近，為保全民眾的安全，雲林縣政府宣布第二週活動取消，同時也特別提醒民眾，颱風來襲，從事各項活動或外出時，請留意天氣情形，以維安全！

雲林縣政府農業處表示，2024台灣咖啡節雖因颱風影響取消辦理但下週11/9-11/10由古坑鄉公所於華山國小辦理之「2024台灣咖啡節古坑續曲」，除有精彩的活動市集及金牌小小咖啡師沖煮比賽，後續相關訊息將陸續公佈於台灣咖啡節粉絲專頁，請民眾持續鎖定，造成不便敬請民眾見諒。

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