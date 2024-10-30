財政部雲端發票活動重複中獎人是內部員工？ 國稅局急澄清
為鼓勵民眾使用雲端發票，財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，卻意外爆出得獎名單中有4人重複獲獎，更引發民眾懷疑中獎人是財政部員工；財政部台北國稅局對此澄清，中獎人均非財政部所屬機關員工，亦非屬承辦廠商員工。
「雲端種樹趣，e起集點樹」從6月開跑舉辦4個月，日前公布抽獎名單後引發熱議，被眼尖民眾發現，名單中竟有4人重複獲獎，後續雖然國稅局強調都還在調查中，但風波卻越滾越大，甚至有網友認為中獎人就是財政部內部員工。
台北國稅局表示，「雲端種樹趣 e起集點樹」活動三期抽獎名單，重複中獎人員陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證均非該局、財政部及所屬機關員工，亦非屬承辦廠商員工。
另外，有關外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，國稅局表示，仍在查證釐清中，等有結果將會盡速對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言