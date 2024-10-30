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雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑內部員工 台北國稅局急澄清

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財政部雲端發票活動重複中獎人是內部員工？ 國稅局急澄清

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，卻意外爆出得獎名單中有4人重複獲獎。圖／聯合報系資料照片
財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，卻意外爆出得獎名單中有4人重複獲獎。圖／聯合報系資料照片

為鼓勵民眾使用雲端發票財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，卻意外爆出得獎名單中有4人重複獲獎，更引發民眾懷疑中獎人是財政部員工；財政部台北國稅局對此澄清，中獎人均非財政部所屬機關員工，亦非屬承辦廠商員工。

「雲端種樹趣，e起集點樹」從6月開跑舉辦4個月，日前公布抽獎名單後引發熱議，被眼尖民眾發現，名單中竟有4人重複獲獎，後續雖然國稅局強調都還在調查中，但風波卻越滾越大，甚至有網友認為中獎人就是財政部內部員工。

台北國稅局表示，「雲端種樹趣 e起集點樹」活動三期抽獎名單，重複中獎人員陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證均非該局、財政部及所屬機關員工，亦非屬承辦廠商員工。

另外，有關外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，國稅局表示，仍在查證釐清中，等有結果將會盡速對外說明。

國稅局 財政部 雲端發票

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