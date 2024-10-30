快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

胡婉玲出任中央社社長 11月1日正式上任

中央社／ 台北30日電

中央通訊社今天召開董事會，通過胡婉玲出任中央社社長人事案。胡婉玲表示，希望領導中央社，持續作為權威資訊來源的中流砥柱。

中央社今天舉行第10屆董事會第7次會議，由董事長李永得主持，會中通過董事長提名胡婉玲為新任社長人事案。董事發言討論極為熱烈，均期許新任社長帶領中央社繼續維持客觀、公正、具備優良品質的新聞專業，同時擴大經營能量。

新任社長胡婉玲定於11月1日上任。她在董事會後受訪表示，接到董事長李永得邀請時有些驚訝，因為與過去工作型態性質較為不同，但她把中央社視為很好的磨練機會，「這個環境是有使命感的人可以發揮的地方，求真、求正確、做真正採訪，這是很難能可貴的」。

胡婉玲表示，今天是她第2次走進中央社，首次是1994年榮獲曾虛白公共服務新聞獎時入社領獎，「30年後，我還在新聞界，第2趟進來是要加入打拚，我很珍惜這個緣份。」不管媒體環境變化多大，她都會與大家一起繼續堅持，讓中央社作為權威資訊來源的中流砥柱。

胡婉玲從事新聞傳播工作資歷達36年，歷任華視主播，民視台語新聞製作人、主播、製作中心主任、採訪中心副理兼主任、新聞部經理（2002-2017年）與新聞傳播群副總經理（2017-2024年）。

中央社

延伸閱讀

胡婉玲新職務曝光！傳將接下中央社社長

國會改革釋憲結果出爐 在野陣營直球對決三大人事案

藍委連打食藥署人事案好幾天 衛福部終於還原面談實況

周玉蔻烏龍爆料「滾床單」 張淑娟法庭嗆：妳要不要去滾一滾啊！

相關新聞

雲端發票重複中獎爭議延燒 財政部：交給國稅局調查近日有答案

財政部舉辦雲端發票抽獎宣導活動出現4人重複中獎爭議，財政部次長今接受媒體聯訪表示，已請財政部台北國稅局詳實查證，這幾天內...

雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑是內部員工 台北國稅局回應

財政部台北國稅局表示，「雲端種樹趣　e起集點樹」活動三期抽獎名單，重複中獎人員陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查...

雲端發票重複中大獎疑雲 財委會要求財政部1周內給答案

財政部為鼓勵消費者使用雲端發票，推出「雲端種樹e起集點關」活動，被發現有4人重複中大獎，引發爭議，立法院財政委員會30日...

AI遭用於錯假訊息 數位部：須提升民眾識讀能力

AI技術發展蓬勃發展，也被用在資安攻擊和爭議錯假訊息上，數位部指出，AI技術已被發現可用於生成個人化訊息或多媒體內容，甚...

產攜專班扣僑生護照 僑委會承諾年底前清查

僑委會成立僑生產攜專班，鼓勵僑生來台就學，並於完成學位後留台就業。民進黨立委洪申翰今則質疑，有僑生來台就學後護照、居留證...

康芮將侵台！氣象署風雨預測 明天10縣市颱風假機會大

強烈颱風康芮七級風平均暴風半徑達300公里，中央氣象署持續發布海陸警，預期它明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸，預期會帶來致災性強風豪雨。根據中央氣象署最新的風雨預測，10縣市明天達到停班停課的標準。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。