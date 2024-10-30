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產攜專班扣僑生護照 僑委會承諾年底前清查

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青今出席立法院國防外交委員會備詢。記者潘俊宏／攝影
僑委會委員長徐佳青今出席立法院國防外交委員會備詢。記者潘俊宏／攝影

僑委會成立僑生產攜專班，鼓勵僑生來台就學，並於完成學位後留台就業。民進黨立委洪申翰今則質疑，有僑生來台就學後護照、居留證等文件被學校扣走，恐有人口販運之嫌。僑委會委員長徐佳青表示，她不支持這樣的做法，也指出正在調查這些學校是否有這樣做的必要。

立法院國防外交委員會今邀請僑委會委員長徐佳青報告並備詢。洪申翰在質詢時表示，有多名僑生向他反應，僑生進到台灣後，護照跟居留證被學校扣走，認為此事具有高度違法疑慮，令人難以忍受，且現在還在發生。徐佳青表示，因為早期有案例是被仲介進來後，學生進來拿了錢就跑。

洪申翰質疑，學校為何扣僑生護照？在人權角度已經幾乎應當人口販運，並點出「人口販運防制法」清楚定義，基於剝削意圖或故意，以包含扣留重要文件等手段，就該當人口販運定義；護照條例的罰則也規定處罰非法扣留他人護照行為；過去移民署也出函釋指出，應避免扣留來台外人護照、居留證等。

洪申翰並批評，這已經不是個案，而是一整批學生的護照被扣起來，且這些人在產攜專班，具有勞動關係，可能會被國際人權團體指控在製造奴工。

徐佳青強調，她不支持學校行為，已經在做調查，並指出，學生要拿回護照不是困難，扣護照原因可能是學生來台前先跟學校借貸，學校怕借貸無法償還，但不應以這種手段執行，會加強與學校溝通。

洪申翰表示，若學校不願停止這樣的行為，與他們相關契約應該做一些決定，要有法律責任，不是護照還回去就沒事，且大家心知肚明，原因是在勞務提供，或實習。徐佳青坦言，最終還是有金錢問題，基於保障受教權與人權，會跟學校重申，並承諾年底前清查所有學校。

委員會召委王定宇也表示，這件事不能等閒視之，沒有任何理由可以扣人旅行文件，哪怕是因為金錢原因。不應到年底前才清查完成，須用最快速度清查，該移送法就移送法辦，也請監察院人權委員會到各校委員會抽查，由外部單位，無論是檢調或監察院做調查，並列入會議紀錄。

徐佳青 洪申翰 護照

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