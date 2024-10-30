快訊

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

20年前曾換肝 資深演員石英病逝享壽82歲

台灣與EMBO簽準會員協定 開啟科學合作新里程

中央社／ 台北30日電

歐洲分子生物組織（EMBO）10月底在德國海德堡舉行「60週年會員年度大會」，中研院院長廖俊智除進行演講外，也代表台灣簽訂「準會員協定」，開啟台歐科學界合作新里程。

中央研究院今天發布新聞稿指出，EMBO在10月底在德國海德堡總部舉行「60週年會員年度大會」，安排廖俊智進行首場演講，他以「設計新代謝系統以增進固碳速率」為題，發表因應氣候變遷挑戰的最新研究成果，獲得與會科學家的眾多迴響。

中研院也說，廖俊智這次也代表台灣的中研院與國科會與與歐洲分子生物聯盟（EMBC）及EMBO簽訂「準會員協定」，開啟台歐科學界合作的新里程，台灣也是繼新加坡、印度之後第3個「準會員」。

廖俊智透過新聞稿指出，中研院與EMBO已有多年的合作基礎，此行除了參訪相關實驗室及核心設施外，也將透過協議強化台灣與EMBC和EMBO的長期夥伴關係，未來藉由雙方的經費資助，台灣研究人員將可參與EMBO多項計畫與活動。

廖俊智也說，未來台灣每年可推派代表出席EMBO/EMBC年會，並共同規劃跨國的區域性學術活動，擴大合作效益，提升台灣國際能見度，讓台灣成為亞洲和歐洲研究人員的合作樞紐。

共同簽署協定的EMBO主席費歐娜．瓦特（Fiona M.Watt）表示，台灣已有10多名傑出的科學家獲選為「EMBO全球研究學者」及「EMBO年輕研究學者」，此協定將開啟歐洲和台灣生命科學領域學者更多交流合作的契機。

中研院 廖俊智

延伸閱讀

德黑蘭處決伊朗裔德國公民 柏林、歐盟嚴厲譴責

德國老公愛上台灣「1經典小吃」！狂嗑3支大讚：是奇蹟

海洛羽賽／周天成拚賽史第5冠 首輪對決德國22歲地主小將

當男當女不須醫療評估 德國性別自決法11月上路

相關新聞

產攜專班扣僑生護照 僑委會承諾年底前清查

僑委會成立僑生產攜專班，鼓勵僑生來台就學，並於完成學位後留台就業。民進黨立委洪申翰今則質疑，有僑生來台就學後護照、居留證...

康芮將侵台！氣象署風雨預測 明天10縣市颱風假機會大

強烈颱風康芮七級風平均暴風半徑達300公里，中央氣象署持續發布海陸警，預期它明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸，預期會帶來致災性強風豪雨。根據中央氣象署最新的風雨預測，10縣市明天達到停班停課的標準。...

發票獎金屢傳小額消費套利 刮刮樂中獎回本率也遭質疑

雲端發票活動發生4人重複中大獎，財政部過去也數度爆出相關爭議，例如刮刮樂中獎率與回本率差很大，甚至有人利用小額消費套利發...

中火二期環評今闖關 藍營江啟臣：增氣，必須減煤！

中火新建燃氣機組二期環評今將在環境部登場，再掀中火大戰。國民黨立法院副院長江啟臣今呼籲，「增氣，必須減煤！」「健康，不容...

照片看歷史／1955年影星白光抵台 見國軍後赴醫院獻唱

1955年10月30日，名震東南亞的影星白光及製片張善琨，當日上午9時10分，搭民航公司班機自東京來台北，參加香港影劇界回國為總統蔣中正祝壽的活動。班機著陸時，雖然氣候陰沉，但是機門啟處，穿著桃紅色秋大衣的紅星白光，光芒四射，製片張善琨則緊隨白光。而下機時，軍友總社邀請知名歌星高梅影，元曼玲兩人獻花。...

媒體議價／數發部：贊成立法 NCC：支持新聞有價

數發部數業署副署長陳慧敏昨天表示，數發部非常贊成媒體議價法立法，但幾個國家推動時都有面臨壓力，國內若有共識，數發部樂意配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。