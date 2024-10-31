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歷經風災及地震，送餐行動從不停歇，一粒麥子基金會：只是想讓長輩知道我們一直都在！

文／ 王蓓禹 提供

吃著豐富且熱騰的伙食，滿足一日所需的營養，這或許是你我的日常，但對偏遠地區的長輩而言，這樣的日常卻是困難重重。住在花蓮山區的張爺爺因健康問題心臟裝了支架，同時頸椎毛病也讓他行動不便，一般人只需幾步路的距離，對張爺爺來說猶如咫尺天涯，更別說遇到下雨，濕滑的林地讓張爺爺更難外出購餐或採買生活用品。但幸好有一粒麥子基金會送來的營養餐盒，讓張爺爺不必擔心斷炊，安心養病恢復元氣。

像張爺爺一樣情況的獨居長輩，在花東或其他偏遠地區相當多，一粒麥子董事長呂信雄表示，「好好吃飯」是長輩的基本需求，多年來一粒麥子的志工們不分晴雨，穿梭各鄉間小路，只為了把溫熱的餐食送到長輩的手上，對一粒麥子而言，送餐不只是讓長輩吃飽，更是送一份關懷到家。這份信念讓一粒麥子一做就是10年，送出超過320萬份的餐盒，守護上百位長輩生活。

偏遠地區獨居長輩備餐不易，每日的送餐服務不僅讓長輩吃飽，更是送上一份溫暖與關懷。 圖／吳欣穎 攝影
偏遠地區獨居長輩備餐不易，每日的送餐服務不僅讓長輩吃飽，更是送上一份溫暖與關懷。 圖／吳欣穎 攝影

數十年如一日的長征 高齡75歲志工將送餐當作一生志業

送餐志工呂文輝（左）、張秀春（右）夫婦，從事志工近20年，與長者們已建立如家人般的情感與信任。 圖／吳欣穎 攝影
送餐志工呂文輝（左）、張秀春（右）夫婦，從事志工近20年，與長者們已建立如家人般的情感與信任。 圖／吳欣穎 攝影

居住都市的我們可能很難想像，要吃一頓餐必須騎車1至2小時，但這卻是一粒麥子送餐志工呂文輝與張秀春夫婦的每一天，呂文輝與張秀春夫婦是基金會中最高齡的志工，分別為75及74歲，呂大哥表示自己從事志工將近20年，每天都從花蓮卓溪鄉到玉里鎮來回送餐，有感於自己年紀大了，更能體會長者備餐之不易，因此他把送餐工作當成一生志業，每天看見長者們安好、吃飽才能安心。

社工松亞諾說明，為降低天災衝擊，基金會建立災害應變網並事前準備物資送到需要的長輩手上。 圖／吳欣穎 攝影
社工松亞諾說明，為降低天災衝擊，基金會建立災害應變網並事前準備物資送到需要的長輩手上。 圖／吳欣穎 攝影

看到志工熱忱，一粒麥子基金會社工松亞諾感性地說：「其實志工們與長者間的感情早就昇華為家人般，像今年花蓮發生403大地震，許多長者受到驚嚇，在確認好路況之後，志工們立即展開送餐行動，就是擔心長輩出狀況，怕他們沒飯吃。」，她接著表示，基金會為了降低天災對長輩生活的衝擊，也建立災害應變網，事前準備好物資送到長輩手上，事後提供關懷及修繕服務，幫助長輩盡快回到正常生活。

善用科技及資源 擴大餐食照顧服務面

一粒麥子執行長林木泉表示，基金會規劃創建平台，結合企業、政府與長照系統銜接，讓餐食照顧服務更全面與效率。 圖／吳欣穎 攝影
一粒麥子執行長林木泉表示，基金會規劃創建平台，結合企業、政府與長照系統銜接，讓餐食照顧服務更全面與效率。 圖／吳欣穎 攝影

面對自然災害的考驗及高齡化現象，基金會的挑戰也越來越多，一粒麥子執行長林木泉說：「一粒麥子從開始的單純送餐，到現在有共餐、行動廚房等，從花東延伸到西部地區的偏遠地區，照顧長者的數量及服務不斷增加，也因此一粒麥子不斷思考如何與政府、企業一同合作，讓這些偏遠地區長者獲得更多幫助。目前基金會規畫未來創建一個平台，不僅能與合作企業、政府長照系統銜接，同時也能將基金會所需的統合及輸送功能結合，如此一來不僅長輩能獲得更完善的服務，同時同仁在工作上也能更有效率。而對於更偏僻的山區服務，我們也在思索如何用運科技，如用無人機來送餐等，盡可能讓服務範圍再擴大。」

台灣老年人口迅速增加，一粒麥子基金會努力尋找突破，運用更多的資源，讓偏遠地區獨居長輩獲得應有的照顧，期盼未來能將「老有所終」的理想真正實現出來。現在到7-ELEVEN門市投下零錢、用ibon捐款，今年更推出OPENPOINT APP零錢包捐錢服務，即使ㄧ元也能線上捐，讓愛的力量、無限循環。

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