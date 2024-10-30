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徐佳青：台灣華語文學習中心 2期計畫增紐澳加等國

中央社／ 台北30日電

立委今天關切，澳洲為南太平洋領導型國家，台灣華語文學習中心是否前往拓點。僑委會委員長徐佳青指出，華語中心第一期計畫為2021年至2024年，目前將邁入第2期，會增加澳洲、紐西蘭、加拿大等國。

徐佳青上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。民進黨立委王定宇關切，由於中共滲透無所不在，美國、澳洲均不讓中國孔子學院在當地設校，也因此美國聯邦政府正式推薦想學華語的外國民眾，可赴由台灣設立的「台灣華語文學習中心」就讀。

王定宇指出，目前歐美地區已有84所台灣華語文學習中心，但澳洲為南太平洋領導型國家，僑委會是否有相關規劃在澳洲拓點。

徐佳青表示，相關華語文學習中心計畫，第一期為2021年至今年（2024年），目前要進入第2期計畫，列入澳洲、紐西蘭、加拿大並包括部分亞洲國家。

根據僑委會官方網站刊載，華語文學習中心為提供18歲以上民眾學習華語文及推廣具台灣華語文教學的重要據點之一，今年共輔助84所「台灣華語文學習中心」在歐美地區營運，包含美國66所；英國3所；德國、法國及義大利各2所；奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、捷克、比利時、荷蘭、波蘭及西班牙各1所。

僑委會 澳洲 華語

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