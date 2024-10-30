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疫後改善缺工成效差 何佩珊：業者要更便宜人力

中央社／ 台北30日電

勞動部推動疫後改善缺工方案盼協助旅宿業解決缺工，但成效差遭立委批評，勞動部長何佩珊今天無奈說，業者不願意提高薪資、希望能開放便宜移工，「但我能這麼做嗎？」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請何佩珊就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢，國民黨立委王育敏針對勞動部去年5月起推動的疫後改善缺工方案成效質詢何佩珊。

王育敏表示，勞動部推動疫後改善缺工方案希望能促進2萬名勞工就業，甚至編列了新台幣10億元預算要解決缺工問題，「但成效差，原因出在哪裡？」

何佩珊無奈說，這個方案其實就是為了旅宿餐飲業而推動，但業者都期待能聘用更便宜勞工，而國人的就業期待是薪資要合理，「這是兩者之間永恆的拔河跟落差。」

王育敏質疑，「是否是疫後改善缺工方案的誘因不足讓業者不想使用？」

何佩珊否認，「我誘因足」，是業者不想開那個薪資聘僱勞工，他們一直希望有更便宜的勞工，所以就算有這個方案也沒用，業者還是希望開移工，因為移工更便宜，「這是我當今的困境，可是我們能這麼做嗎？」

何佩珊說，旅宿業有許多中高齡跟婦女就業，後續會跟交通部觀光署商討論如何解決缺工問題。

根據勞動部提供資料，疫後改善缺工方案上路截至今年10月中，旅宿業的職缺數有1618個，勞動部推介了7758人就業，但聘僱人數只有963人。

何佩珊 勞動部

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