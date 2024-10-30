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媒體議價法 民眾黨：拚本會期三讀

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬／台北報導
民眾黨立院黨團昨天舉行「新聞有價 公平競爭－催生媒體議價法」公聽會，立法委員黃國昌（右起）、張啓楷、林國成、林憶君、吳春城、麥玉珍出席。記者曾吉松／攝影
民眾黨立院黨團昨天舉行「新聞有價 公平競爭－催生媒體議價法」公聽會，立法委員黃國昌（右起）、張啓楷、林國成、林憶君、吳春城、麥玉珍出席。記者曾吉松／攝影

民眾黨立法院黨團昨天舉辦「新聞有價公平競爭，催生媒體議價法」公聽會，與會學者批評我國媒體議價法立法進度緩慢，民眾黨立委張啓楷表示，將力促議價制度先行、基金會在後，力拚法案在本會期過關。

民眾黨團總召黃國昌說，媒體議價的議題沒有政黨之分，民眾黨團已經列為優先法案。

該場公聽會的會議主席林國成表示，現在是人手一支智慧型手機的時代，社群平台成為多數民眾接收新聞資訊的管道，數位平台卻未合理分配利潤，嚴重損害媒體業生活空間。

台大新聞研究所教授林照真指出，二○二一年澳洲通過媒體議價法，數位平台態度強硬，成為國內外立法的阻力；她質疑數位發展部反對媒體議價法。

林照真指出，媒體議價不是台灣特有的問題，全球媒體都在與科技平台討論，她認為應該要多了解議價，而不是把精神花在基金；民眾黨團將其列為優先法案，對新聞界是非常大的鼓舞。

政大法律系教授王立達表示，自從二○二二年首次提出草案，立法進度緩慢，甚至倒退，行政部門的支持力道不足，任何部會都沒有用，因為權力在行政院，但行政院成立的「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」召集人不參與議價法相關會議，甚至不明白行政院長卓榮泰的意向，根本無法應對數位時代的挑戰。

黃國昌說，數位平台憑藉大數據，能夠做到廣告精準投放，進而吸引許多資金，根據國家傳播通訊委員會的數據，二○二二年有線電視廣告收入僅六十二億元。

黃國昌質疑，該數字嚴重失準，有線電視的廣告收入一路下滑，報業廣告也僅剩十四點一億元，兩大跨國平台搶走六至八成的收入，政府卻沒有魄力解決問題。

黃國昌質疑，數位平台在很多歐洲國家，大多都被要求落地繳稅，我國政府高官卻只會與跨國公司拍照、進行政治宣傳，「拍拍自拍照、記者會都很配合，結果最後交換了什麼？」媒體議價法多拖一天，媒體業不公平競爭就多一天，希望能夠在本屆國會徹底解決。

元智大學資訊管理學系教授周韻采表示，如果沒有得到正常回饋，媒體就會變成內容農場，長期下來將有礙民主發展，她認為議價應該優先於基金，政府也不該被數位平台威脅，無視媒體業不公平競爭。

張啓楷表示，民眾黨團本來主張雙軌制，但聽完產官學的講法，看起來就是「先議價、再基金」，本會期很有機會通過，現在就是歷史的契機，「如果這個會期不過，不知道要拖到何時。」

對於民眾黨團草案，王立達表達認同的立場，不過他認為，基金設計應該避免落入行政部門控制，以防重蹈以往黨政軍介入媒體的覆轍，建議交由公正人士、媒體工會和業界代表組成的委員會操作，並透過透明的分配規則進行資金管理。

媒體議價 民眾黨 議價法

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