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媒體議價／數發部：贊成立法 NCC：支持新聞有價

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰／台北報導

數發部數業署副署長陳慧敏昨天表示，數發部非常贊成媒體議價法立法，但幾個國家推動時都有面臨壓力，國內若有共識，數發部樂意配合。國家通訊傳播委員會綜合規劃處長溫俊瑜則說，支持新聞有價，數位平台使用內容應合理分潤。

溫俊瑜說，數位平台侵蝕新聞產業大部分廣告收入，導致新聞產業目前面臨生存危機，各國都陸續推動議價制度；但國家通訊傳播委員會只掌管廣播與電視，平面媒體隸屬文化部網路媒體則是在數發部，行政院過去也指定由數發部主責。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，文化部過去補助雜誌與公會進行產業研究，有必要時會再找業者了解意見，文化部希望法案盡快三讀通過，早日為國內媒體業者找回公平正義，而不光只是政府部門要團結，產業界與民間團體也要互相團結。

公平交易委員會服務業競爭處副處長陳俊廷表示，媒體若能自行議價，會比政府強制規定夠好；公平會這一兩年也有與媒體產業接觸，媒體集體議價可能會牴觸公平交易法中的聯合行為，但公平會會考量最大經濟與公共利益來決定，給予豁免權。

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