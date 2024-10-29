快訊

蘋果新品第2彈！M4版Mac mini「縮小」亮相不到1公斤、價格最貴漲7000

韓媒接連刊投書 籲國際挺台參與國際刑警組織

中央社／ 首爾29日專電

第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將於11月4日到7日在英國舉行，韓國媒體今天接連刊出駐韓代表梁光中與刑事警察局長周幼偉投書，呼籲國際支持台灣參與國際刑警組織。

韓媒News1與京鄉新聞今天分別刊出內政部警政署刑事警察局局長周幼偉與駐韓國台北代表部代表梁光中投書，指出跨境犯罪手法日益翻新，嚴重危害各國社會安全與人民福祉，加強跨境合作成為國際社會重要議題。

台灣在打擊跨境電信詐欺、毒品販運、網路資安攻擊、組織犯罪及反恐合作等方面均有豐富經驗，成果深獲國際肯定同時，卻仍因被排除在國際刑警組織外，難以直接取得相關資訊，只能繞著彎尋求國際合作，輾轉取得迫切需要的情資，導致錯失時效。

投書指出，這種情況往往讓跨境罪犯有更多時間為非作歹，讓世界的損失更為嚴重。台灣警方已偵破多起台灣護照遭他國不法集團違法買賣案件，就是明顯一例。

因台灣並非國際刑警組織的一員，無法使用其通訊系統及國際犯罪資料庫，不僅不能即時取得最新犯罪資訊，也無法提供詐欺、毒品犯運等重大案件通緝犯、新興犯罪手法、偵辦經驗、偽變造護照資訊等重要情資給世界各國，難以及早從源頭阻斷各類犯罪案件的孳生與蔓延。

為達成解決治安問題、減少人民生命財產與福祉損害的初衷，投書呼籲國際支持台灣以觀察員身分出席國際刑警組織第92屆大會，並有意義參與該組織會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及參加訓練活動等，讓全球治安防護網沒有漏洞。

警察

延伸閱讀

北教大作品獲首爾設計獎 解決牡蠣養殖廢棄物問題

歐洲議會通過挺台決議 牛煦庭：實質進展比宣示更具意義

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 外交部證實已註銷護照

歐洲議會通過挺台決議 賴清德：共同打造更強健的民主保護傘

相關新聞

蕭副總統：台灣加入國際組織受阻 仍盼貢獻全球

副總統蕭美琴今天接見「國際訴訟律師團」時指出，台灣的國際困境之一是被孤立或霸凌，無法成為國際組織的正式成員，但仍希望成為...

雲端發票抽獎重複高被疑造假 財政部：中獎名單沒問題

國稅局舉辦多次「雲端種樹趣e起集點數」抽獎活動，不過現在有數名中獎人輪流中獎、共同中獎，引發網民炸鍋。國民黨立委王鴻薇質疑，重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄，財政部有造假嫌疑。網友也紛紛在財政部台北國稅局臉書下留言質疑，「你這抽獎系統跟教召用的是同一套？」、「這就是傳說中的歐皇嗎好強喔」。 國稅局為推廣雲端發票，舉辦多次「雲端種樹趣e起集點樹3次抽獎活動，將送出現金10萬、MacBook Pro 或 iPhone 等高單價獎品。 不過王鴻薇提到，今被民眾發現，得獎名單重複度特別高，梁姓、高姓、吳姓、陳姓中獎人幾乎輪流或共同得獎，財政部至今未對社會大眾回應。對此，賦稅署官員出面強調，「這是機率問題」，每期抽獎前系統都會反覆測試，抽獎系統沒有問題，過程都有律師見證，名單沒有問題。

康芮登陸時估達中颱上限 氣象署：今晚海警、明晨陸警

未來1周天氣最重要就是康芮颱風對台灣的影響，中央氣象署預報員朱美霖表示，中度颱風康芮暴風可能到達的時間和機率部分，周四上午8時暴風範圍已經來到台灣上空，預估颱風最接近、影響最明顯的時間是周四到周五清晨，不排除今天傍晚前後發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報大致上是明天清晨到上午左右。 朱美霖表示，明晚到周四一整天這段期間，颱風就有可能增強達到顛峰，目前預估大致是中度颱風上限，不排除會達到更強情形，屆時暴風範圍可能擴大到300公里左右。

照片看歷史／1968年模範警察抵北車 鐵路小姐佩紀念章

1968年10月29日，將在隔日台灣地區57年模範警察表揚大會上接受表揚的32名模範警察，當日下午3時由各地分別乘車到達台北火車站，時任台灣省警務處副處長林士賢率各科室主管暨台北各警察機關首長及代表一百餘人前往迎接，並由11名鐵路小姐為他們佩帶模範警察紀念章，同時獻花致敬。

農業部拒漲公糧價 農會籲尊重立院

立法院今年七月通過政府公糧收購價格調漲五元的決議，農業部多次以無法讓所有稻農受益為由反對調漲公糧價格。中華民國農會理事長...

日月潭九蛙疊像原型塑造者 南投藝術家沈政瑩離世

日月潭九蛙疊像實體原型塑造者、南投在地藝術家沈政瑩在水沙連地區有高知名度，水彩及油畫技法熟練，但近年因年事已高長期臥床，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。