外交部：台灣土耳其互相馳援震災 共同強化災難應變

外交部常次陳立國今天出席土耳其共和國101周年國慶酒會時表示，台灣與土耳其在彼此發生震災時，互相馳援協助救災，土耳其可以是共同強化災難應變的交流對象。

駐台北土耳其貿易辦事處晚間舉行土耳其共和國101周年國慶酒會，由土耳其駐台代表柯睿（FikretTürkeş）伉儷主持，土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）透過預錄影片祝賀，外交部常務次長陳立國以及多國駐台使節到場共襄盛舉。

陳立國致詞時表示，101具有「突破滿百、更上層樓」意涵，代表台灣人民與政府向土耳其致賀；並對上周土耳其首都安卡拉發生重大恐怖攻擊，表達嚴正譴責，重申與土耳其共同對抗一切形式的恐怖主義攻擊行動。

陳立國指出，今年403花蓮地震時，基於去年2月台灣馳援土耳其大地震的情誼，土耳其政府在第一時間派遣專業無人機團隊來台協助搜救工作，讓善的循環在國際繼續擴散，台灣人民對此感念在心；政府推動「全社會行為韌性」，土耳其可以是共同強化災難應變的交流對象。

陳立國呼籲，土耳其為歐洲關稅同盟成員，台商紛紛前往投資布局，期望土耳其政府支持推動台土簽署「雙邊投資保障備忘錄」（BIM）及「避免雙重課稅協定」（DTA），讓雙邊貿易總額可從現在的20億美元增加到40億美元。

陳立國與柯睿皆提及，土耳其航空自今年夏天起，將台灣到伊斯坦堡直飛航班增至每周10班，給予雙方更多交流機會；柯睿指出，土台雙邊關係正穩定發展，並將透過雙方的企業提升到新的境界。

柯睿9月16日就任土耳其駐台代表，這是他首次在台主持國慶酒會。他致詞時說，期望任內能在各領域，為強化兩國間的兄弟情誼與合作關係做出貢獻，致力與台灣友人增進雙邊利益。