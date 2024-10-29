蕭副總統：台灣加入國際組織受阻 仍盼貢獻全球

副總統蕭美琴今天接見「國際訴訟律師團」時指出，台灣的國際困境之一是被孤立或霸凌，無法成為國際組織的正式成員，但仍希望成為一股良善的力量，貢獻全球經濟和發展。

總統府晚間透過新聞稿指出，蕭副總統上午在外交部次長田中光陪同下，接見「國際訴訟律師訪團」。

蕭副總統致詞時指出，台灣有複雜的歷史，總統府本身有100多年歷史，是日本殖民時期的建築，而二戰結束後，台灣歷經威權主義、一黨專政的戒嚴時期，直到80年代末開始走向民主化。

她說，台灣是非常年輕的民主國家，經歷許多考驗，在非常艱難的國際環境中生存下來，台灣民眾所堅持、珍視的自由、法治、基本人權，也是訪團成員所堅持的價值觀。

蕭副總統說，台灣如今自豪擁有非常健全和具有競爭力的民主制度，這正是開放社會的意義所在，同時珍視言論自由、自由媒體和新聞業的權利，以及公開辯論的空間，相信正是民主和法治支撐了國家的繁榮與創新，且也只有自由的國家才能真正享有創新和創造的力量。

蕭副總統也提到，台灣的國際困境之一是被孤立或霸凌，無法成為國際組織的正式成員，儘管如此，依然希望成為一股良善的力量，為全球經濟和發展做出貢獻。

她表示，訪團成員來自美國不同州，感謝大家對於台灣與美國人民之間強健夥伴關係的關注，也很高興有機會交流，過去她曾擔任駐美大使，共同關注美國民主的演變，而所有民主國家都有其挑戰，但相信民主仍然是最好的制度。