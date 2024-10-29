見芬蘭議員團…吳志中：台灣已強化防衛 樂見外國軍艦通過台海

國稅局舉辦多次「雲端種樹趣e起集點數」抽獎活動，不過現在有數名中獎人輪流中獎、共同中獎，引發網民炸鍋。國民黨立委王鴻薇質疑，重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄，財政部有造假嫌疑。網友也紛紛在財政部台北國稅局臉書下留言質疑，「你這抽獎系統跟教召用的是同一套？」、「這就是傳說中的歐皇嗎好強喔」。 國稅局為推廣雲端發票，舉辦多次「雲端種樹趣e起集點樹3次抽獎活動，將送出現金10萬、MacBook Pro 或 iPhone 等高單價獎品。 不過王鴻薇提到，今被民眾發現，得獎名單重複度特別高，梁姓、高姓、吳姓、陳姓中獎人幾乎輪流或共同得獎，財政部至今未對社會大眾回應。對此，賦稅署官員出面強調，「這是機率問題」，每期抽獎前系統都會反覆測試，抽獎系統沒有問題，過程都有律師見證，名單沒有問題。

2024-10-29 17:23