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康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

荷蘭眾院訪團拜會 民眾黨：感謝通過挺台動議

中央社／ 台北29日電

荷蘭眾議院跨黨派議員訪團今天拜會民眾黨，由立委黃珊珊等人接待。黃珊珊表示，荷蘭國會通過挺台動議，明確指出聯大第2758號決議未排除台灣參與國際組織，作為中華民國的國會議員，她誠摯感謝。

民眾黨傍晚發布新聞稿指出，荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）今天上午率領跨黨派議員團拜會民眾黨，民眾黨由立委黃珊珊、涉外事務總監周台竹等人接待，雙方會面1小時，討論國際與台灣政治情勢。

黃珊珊在會中表示，自1624年荷蘭人首次抵台南起，台灣與荷蘭開創超過400年的歷史關係，如今台灣已成為荷蘭在亞洲的第3大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲第2大貿易夥伴，而荷蘭也是目前台灣的第1大外資來源國，雙邊互動關係緊密友好。

黃珊珊也提到，台灣礙於中國的壓力，始終難以參加國際性組織，不僅對於台灣人民不公平，也限制台灣貢獻國際社會；近期荷蘭國會通過挺台動議，明確指出聯大第2758號決議未排除台灣參與國際組織，作為中華民國的國會議員，她要向各位眾議員誠摯致謝。

會後，黃珊珊致贈訪團台灣民眾黨5周年紀念啤酒組，以感謝荷蘭國會的友誼與支持，並強調民眾黨將繼續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同為台灣的國際參與努力。

台灣民眾黨 荷蘭 黃珊珊

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