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提名胡婉玲出任社長 中央社董事長李永得證實了

中央社／ 台北29日電
胡婉玲獲提名為新任中央社社長，人事案將於30日由中央社董事會確認後底定。圖／摘自臉書
胡婉玲獲提名為新任中央社社長，人事案將於30日由中央社董事會確認後底定。圖／摘自臉書

中央通訊社董事長李永得今天表示，已向董事會提名資深媒體人胡婉玲出任新任中央社社長，人事案將於30日由中央社董事會進行討論與確認後正式底定。

依據「中央通訊社捐助章程」第21條規定，中央社置社長一人，綜理社務；社長由董事長提名，經董事會通過後聘任。

李永得表示，已向董事會正式提案，提名胡婉玲出任社長，提案預定於30日上午董事會議程中排案討論，待董事會通過後，隨即進行人事發布與聘任作業。

胡婉玲從事新聞傳播工作資歷達36年，歷任華視主播、民視台語新聞製作人、主播、製作中心主任、採訪中心副理兼主任、新聞部經理（2002-2017年）與新聞傳播群副總經理（2017-2024年），直到今年9月中離職。

胡婉玲新聞生涯數度獲獎，包括曾虛白公共服務新聞獎，並以民視節目「台灣演義」獲社會光明面報導獎與台灣醫療報導獎，也曾以北韓探祕獲得亞洲電視獎單則新聞報導獎。

中央社 李永得 民視

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