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1站瞬接新板、Tpark園區 府中站近1300坪珍稀開發，板橋矚目新亮點

撰文／ 簡伶恩

新北市政府積極打造城市新美學，以板橋府中做為「美學示範基地」，定名「府中雙城」為城市品牌，將美學融入府中連接新板特區的步行脈絡。

設計概念為「雙軸三廣場」，透過縣民大道、重慶路至北門街的雙軸線，連結府中廣場、市民廣場、站前廣場。從遷移路樹及電箱、培植灌木綠圍籬、管線設施整併、道路與停車空間調整、開拓無障礙徒步區，翻轉板橋地形地貌，成為寬敞、舒適，具觀光效益的通行廊道，匯集商圈、百貨、文化，往來人潮不輟，賦予府中全新形象。

府中新板連線 繁華人文夢幻聯動
府中承載百年風華，過往板橋車站、行政運籌，都在府中發源。由於早期發展，機能成熟穩定，尤其捷運行經，精華土地越來越難取得，因此現有中古屋屋齡偏高，擁有嶄新建築的齊質街區相對稀缺。在物以稀為貴的條件下，具備開發規模的土地寸土寸金，有特殊而難以替代的價值。

府中可散步至新板特區，從頂尖商辦，板信雙子星花園廣場、百揚大樓，到Mega City大遠百、遠東百貨、誠品生活等時尚百貨齊聚。知名希爾頓酒店、凱撒大飯店，點亮華麗街廓，形塑國際CBD城市門面，與信義計畫區比肩而立。

府中1站近取新板特區。 圖／海悅國際開發 提供
府中1站近取新板特區。 圖／海悅國際開發 提供

板南線捷運金軸 橫貫雙北7大商圈
府中可1站快進新板5鐵特區，也可1站速達亞東醫院站，Tark台北遠東科技園區，從最精華到最科技，都能在短時間雙向奔赴。同時板南線一路行經新板特區、西門商圈、台北車站、忠孝復興、國父紀念館大巨蛋、信義計畫區、南港等7大頂級區段，以極致速度開啟居住與商業優勢，立足雙北核心定位。

捷運板南線串連雙北7大商圈。 圖／海悅國際開發 提供
捷運板南線串連雙北7大商圈。 圖／海悅國際開發 提供

Tpark科技重鎮 橋接全球智慧產業
AI產業大爆發，全球科技龍頭莫不爭相競逐。Tpark台北遠東通訊園區是位在市中心的專業園區，包含資通訊、數位內容、雲端、綠能研發及智慧科技。吸引Google進駐啟用研發大樓，為美國以外最大硬體研發基地，加上亞馬遜、愛立信等國際廠牌，串連南軟、內科、土城，延伸竹科，躍身世界級科技廊帶。

國際科技龍頭進駐Tpark台北遠東通訊園區。 圖／海悅國際開發 提供
國際科技龍頭進駐Tpark台北遠東通訊園區。 圖／海悅國際開發 提供

國際建築趨勢 同區分流先進規劃
先進的都市開發，如東京「六本木之丘」、「麻布台之丘」，必定是融匯交通、商務、住宅、公共場域，形成複合式擴大經濟規模的都市量體。

借鏡國際建築趨勢，北台灣十大建商—新潤建設機構，正縝密籌劃備受矚目的「新潤建設府中新案」，結合精品住宅及微型辦公空間，近1300坪大基地，規劃同區分棟分流，各自獨立進出動線。既享有豪辦商務帶來的熱絡人氣，且保有住宅所需的隱私空間，並邀請全球一流飯店所指名的HBA公設顧問，以及日商台灣大林組營建顧問，在板橋府中首善之區，建構接軌國際的台灣建築。

建案官網：https://pse.is/6luwwr

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