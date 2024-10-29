吳志中：荷蘭眾院近年最大規模海外團訪台 展現支持

荷蘭眾議院跨黨派議員10人團來訪台灣，外交部政務次長吳志中28日午宴時表示，荷蘭眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現對台灣的堅實支持。

外交部上午發布新聞稿指出，荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）率領跨黨派議員團訪台。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院副院長江啟臣及經濟部政務次長陳正祺，並赴新竹及台南參訪，28日接受外交部政次吳志中午宴，雙方就增進台荷關係、印太區域情勢及俄烏戰事等議題深入交換意見。

吳志中致詞時肯定荷蘭政府首度派遣軍艦卓普號（Tromp）通過台灣海峽，以及此次眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現荷蘭對台灣的堅實支持。

吳志中表示，特別感謝荷蘭眾議院9月通過友台動議，明確指出中國扭曲聯大第2758號決議，且決議未涉及台灣，也未排除台灣參與國際組織，荷蘭眾議院動議是歐洲國會反制中國扭曲聯大第2758號決議的首例，更帶動歐洲議會於日前跟進。

吳志中也說，期望台荷在共享民主自由等普世價值的良好基礎上，持續在半導體、人工智慧等戰略性產業緊密合作，共同維繫印太區域的和平與穩定，為全球繁榮貢獻心力。

德伏里斯則指出，在台荷兩國展開歷史接觸的400週年之際，很榮幸率領荷蘭眾議院首次跨黨派的訪問團來台，殊具意義。

德伏里斯表示，欣見台荷雙邊互動良好，經貿投資穩健發展，雙方並在科技創新、教育文化及農業與水資源等領域交流頻密，盼此行能更進一步瞭解台灣政經發展及區域情勢，持續深化台荷關係。