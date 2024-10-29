快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

吳志中：荷蘭眾院近年最大規模海外團訪台 展現支持

中央社／ 台北29日電

荷蘭眾議院跨黨派議員10人團來訪台灣，外交部政務次長吳志中28日午宴時表示，荷蘭眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現對台灣的堅實支持。

外交部上午發布新聞稿指出，荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）率領跨黨派議員團訪台。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院副院長江啟臣及經濟部政務次長陳正祺，並赴新竹及台南參訪，28日接受外交部政次吳志中午宴，雙方就增進台荷關係、印太區域情勢及俄烏戰事等議題深入交換意見。

吳志中致詞時肯定荷蘭政府首度派遣軍艦卓普號（Tromp）通過台灣海峽，以及此次眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現荷蘭對台灣的堅實支持。

吳志中表示，特別感謝荷蘭眾議院9月通過友台動議，明確指出中國扭曲聯大第2758號決議，且決議未涉及台灣，也未排除台灣參與國際組織，荷蘭眾議院動議是歐洲國會反制中國扭曲聯大第2758號決議的首例，更帶動歐洲議會於日前跟進。

吳志中也說，期望台荷在共享民主自由等普世價值的良好基礎上，持續在半導體、人工智慧等戰略性產業緊密合作，共同維繫印太區域的和平與穩定，為全球繁榮貢獻心力。

德伏里斯則指出，在台荷兩國展開歷史接觸的400週年之際，很榮幸率領荷蘭眾議院首次跨黨派的訪問團來台，殊具意義。

德伏里斯表示，欣見台荷雙邊互動良好，經貿投資穩健發展，雙方並在科技創新、教育文化及農業與水資源等領域交流頻密，盼此行能更進一步瞭解台灣政經發展及區域情勢，持續深化台荷關係。

吳志中 外交部 荷蘭

延伸閱讀

外交部：蘇格蘭議會友台跨黨派小組訪台 將晉見總統

德國慶酒會 吳志中：台德共享自由民主法治人權價值觀

駐日代表李逸洋、外交部次長吳志中宣誓就任新職

石破茂將任首相 吳志中：台日關係續深化推經貿協定

相關新聞

康芮登陸時估達中颱上限 氣象署：今晚海警、明晨陸警

未來1周天氣最重要就是康芮颱風對台灣的影響，中央氣象署預報員朱美霖表示，中度颱風康芮暴風可能到達的時間和機率部分，周四上午8時暴風範圍已經來到台灣上空，預估颱風最接近、影響最明顯的時間是周四到周五清晨，不排除今天傍晚前後發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報大致上是明天清晨到上午左右。 朱美霖表示，明晚到周四一整天這段期間，颱風就有可能增強達到顛峰，目前預估大致是中度颱風上限，不排除會達到更強情形，屆時暴風範圍可能擴大到300公里左右。

照片看歷史／1968年模範警察抵北車 鐵路小姐佩紀念章

1968年10月29日，將在隔日台灣地區57年模範警察表揚大會上接受表揚的32名模範警察，當日下午3時由各地分別乘車到達台北火車站，時任台灣省警務處副處長林士賢率各科室主管暨台北各警察機關首長及代表一百餘人前往迎接，並由11名鐵路小姐為他們佩帶模範警察紀念章，同時獻花致敬。

農業部拒漲公糧價 農會籲尊重立院

立法院今年七月通過政府公糧收購價格調漲五元的決議，農業部多次以無法讓所有稻農受益為由反對調漲公糧價格。中華民國農會理事長...

日月潭九蛙疊像原型塑造者 南投藝術家沈政瑩離世

日月潭九蛙疊像實體原型塑造者、南投在地藝術家沈政瑩在水沙連地區有高知名度，水彩及油畫技法熟練，但近年因年事已高長期臥床，...

開普敦台灣商會國慶升旗連署 籲南非撤回遷處要求

南非「開普敦台灣商會」於27日舉辦國慶活動升旗典禮。是南非外交部公開要求我代表處搬遷事件後，當地僑界首次舉辦團聚活動。僑...

AIT處長谷立言努力破除「疑美論」 蕭美琴：他講得很好

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受「敏迪選讀」Podcast專訪，被問及疑美論時表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。