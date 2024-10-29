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COP29將登場 外交部：排除台灣是世界損失

中央社／ 台北29日電

聯合國氣候大會（COP29）11月11日在亞塞拜然舉辦，台灣仍未受邀。外交部今天表示，排除台灣參與是世界的損失，並呼籲各國支持台灣以「專業、務實、有貢獻」的精神參與COP29。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會將於11月11日登場，台灣目前仍未收到邀請。

外交部發言人劉永健表示，氣候變遷的衝擊會影響每一個人，無人可以倖免，為因應氣候變遷所創設的UNFCCC及巴黎協定等機制也不應該以任何政治因素排除台灣。

劉永健強調，台灣積極承擔國際責任，如同其他國家，而排除台灣參與是世界的損失，並呼籲各國支持台灣以「專業、務實、有貢獻」的精神參與今年「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會」。

環境部長彭啓明日前接受「日經亞洲」專訪時表示，台灣將運用其科技專長，支持正式邦交國及理念相近的國家發展和強化氣候韌性。

對此，劉永健回應，氣候變遷的減緩與調適是新興的重要國際議題，也是台灣具優勢的項目，外交部推動「總合外交」，外交部長林佳龍提出「七大旗艦計畫」，其中就包括「新能源及碳權合作」項目。

劉永健進一步指出，外交部已與環境部研商，將組成跨部會工作小組，就「新能源與碳權合作」議題研究與盤點國內外法規、碳權跨國交易制度、檢視友邦碳權開發潛力等面向，討論具體可行方案。

劉永健說，未來外交部將與友邦及理念相近國家合作，在氣候外交領域上扮演積極角色。

第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將於11月4日到7日在英國舉行。至於台灣是否有收到邀請，外交部國際組織司司長孫儉元表示，目前仍在努力當中，外交部的原則是會努力到最後。

外交部 氣候變遷 聯合國

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