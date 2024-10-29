鰻苗捕撈漁季11月展開 漁業署籲業者辦理登記

未來1周天氣最重要就是康芮颱風對台灣的影響，中央氣象署預報員朱美霖表示，中度颱風康芮暴風可能到達的時間和機率部分，周四上午8時暴風範圍已經來到台灣上空，預估颱風最接近、影響最明顯的時間是周四到周五清晨，不排除今天傍晚前後發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報大致上是明天清晨到上午左右。 朱美霖表示，明晚到周四一整天這段期間，颱風就有可能增強達到顛峰，目前預估大致是中度颱風上限，不排除會達到更強情形，屆時暴風範圍可能擴大到300公里左右。

2024-10-29 12:03