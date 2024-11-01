救國團72週年不忘初衷！看見新世代需要，給足青少年底氣

救國團黨產風暴延燒至今已八年，救國團10月在沉重財務壓力以及無數社會大眾支持下，歡度72週年團慶，用行動堅守救國團成立初衷，持續為國家服務下一代，「青年在哪裡，救國團就在哪裡！」

救國團與海外團友會一同歡度72週年團慶。 圖／救國團 提供

過去，為青年服務的救國團

作為一個跨黨派公益團體組織，救國團 72年來承政府委託辦理許多青年活動，為國家培育了無數的人才。當年同仁忍受離家之苦，前進中橫山區等偏遠城鎮，開疆闢土興建活動中心的犧牲與辛勞，仍歷歷在目，近年救國團卻遭到污名化，假「不當黨產」之名，凍結資產，也讓救國團陷入看不到盡頭的財務困境。

儘管如此，救國團仍不忘初衷，堅守公益服務的正向精神，著力於青年培育工作。救國團主任葛永光表示，現今年輕人面對的挑戰，比過去二、三十年都來得大，手機、3C數位產品的使用，加上過去幾年的疫情，隔絕人與人之間的交流，讓越來越多年輕人出現情緒與社交障礙。少子化家庭結構改變，也讓孩子習於依賴，缺乏獨立和生活自理能力；社會貧富懸殊，更讓年輕人充滿挫折、憤怒和相對剝奪感，認為再怎麼努力也無法翻身，索性「躺平」。高齡化社會導致年輕人扶養比增加，也是年輕人不可承受之重。

救國團主任葛永光剖析現代年輕人所面對的嚴峻挑戰。 圖／救國團 提供

「張老師」陪伴青少年增強心理韌性

有鑒於青少年自殺率的攀升，救國團為年輕人規劃張老師心理健康講座，陪伴年輕人增強心理韌性，更自112年展開「「笑吧！校巴校園環島計畫」，把心理諮詢校巴車開進校園，邀請同學與義務「張老師」交流，釋放煩惱和壓力。兩年來已與全國十多所大專院校合作，服務超過5000名學生，參與的學生中，超過9成以上都對「行動張老師」服務給予高度肯定。未來「張老師」更將逐步建構大專院校校安中心通訊網，與學校密切連結，成為及時的救援推手。葛主任強調，救國團的願景是，不但要使張老師成為全體「台灣人的張老師」，也要將張老師國際化，為海外的台灣人服務，成為「世界的張老師」。

救國團展開「「笑吧！校巴校園環島計畫」，學生對於「行動張老師」服務給予高度肯定。 圖／救國團 提供

現在，為青年造夢的救國團

為培養AI時代需要的跨領域T型人才，救國團也為青年打造一系列活動和競賽，包括：A I科技、無人機、網紅、永續SDGs等研習營，透過多元活動激發創意，提升獨立思考、專注力與自我管理能力。救國團定期舉辦跨世代交流活動，促進親子溝通與共融，讓和諧的家庭關係成為青年的強力後盾。

跨越72週年，救國團自今年起在海外擴展成立「救國團之友聯誼會」，透過海外團友會的平台，帶領台灣青年走向世界，開拓視野，激發青年造夢築夢。如透過海外實習、海外志工、國際接待、國際研討會或講座、文化交流、青年領袖培訓等活動，帶領青年走在時代尖端，找到未來職涯新方向。

救國團以「永續」和「國際化」為兩大目標， 帶領台灣青年走向世界，開拓視野。 圖／救國團 提供

葛永光主任引用救國團創辦人經國先生的話説：｢青年服務的精神，就是先做到青年在哪裡，我們就到哪裡，進而我們在哪裡，青年就到那裡。」他表示，救國團是全台灣服務青年最悠久、辦青年活動經驗最豐富的組織，也是台灣人共同的青春回憶，未來救國團也會以「永續」和「國際化」作為兩大目標，給足年輕人造夢的底氣。

「今日我們為青年造夢，明日青年為國家造夢！」葛主任語重心長地說，為青年造夢，是希望年輕人有理想、有目標，追尋一個有意義和正向的人生，等自己有所成就時，為國家和社會造夢，打造一個充滿希望和理想的國度。