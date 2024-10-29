農業部拒漲公糧價 農會籲尊重立院

立法院今年七月通過政府公糧收購價格調漲五元的決議，農業部多次以無法讓所有稻農受益為由反對調漲公糧價格。中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成昨天共同呼籲，農業部應依照立法院決議，落實公糧收購價格調漲五元，正視基層稻農的聲音。

農業部農糧署副署長黃昭興表示，農業部現階段仍會繼續推動一集、二轉、三加三的政策來保障農民收益，公糧收購價能否調漲五元仍須需由行政院與立委來進行協商。

中華民國農會表示，以農民常用的肥料為例，尿素、硫酸銨、特一號、特五號、特四十三號，過去十三年來在經過農業部肥料價差補貼的末端銷售價格，都上漲了近百分之廿至百分之五十五，加上基本工資、秧苗、農藥及物價飆漲，農業生產成本不斷提高，唯獨公糧收購價格十三年不漲，對基層農民造成沉重壓力，希望政府透過調薪照顧軍公教人員之餘，也能看顧基層農民。

中華民國農會呼籲農業部依立院決議，將公糧價調升至每公斤卅一元，帶領基層農會輔導農民技術，逐步提升公糧品質，改變公糧形象，創造政府、稻農與消費者三贏局面。