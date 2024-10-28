開普敦台灣商會國慶升旗連署 籲南非撤回遷處要求

南非「開普敦台灣商會」於27日舉辦國慶活動升旗典禮。是南非外交部公開要求我代表處搬遷事件後，當地僑界首次舉辦團聚活動。僑胞透過現場發起「連署」活動，表達捍衛我國權益與尊嚴決心，希望南非政府重新考慮搬遷更名要求。

據僑委會統計，目前在南非各省常態運作的台僑社團約有40餘個。南非台僑僑界和商會每年都會在10月間為中華民國國慶舉辦各式慶祝活動。

昨日（27日）是「開普敦台灣商會」主辦升旗典禮國慶活動的表定時間，也是南非外交部於本月18日發出媒體聲明，要求我國駐南非代表處搬離首都後的首次台僑界團聚活動。

開普敦台灣商會會長邱昶瑋帶領全體出席僑胞，在商會會所外合唱中華民國國歌，並注目國旗從旗桿冉冉上升。

邱昶瑋在升旗儀式結束後致詞表示，在異鄉升起中華民國國旗，不僅是對自己國家的尊重，也是對共同理念和價值觀的堅持。

邱昶瑋並稱，對於南非政府近期片面決定，要求我駐南非代表處於10月30日前遷出首都普勒托利亞一事，商會當日發起連署，表達捍衛我國權益與尊嚴決心，並希望南非政府重新考慮和撤回遷處要求。

活動現場約有近百位出席人員簽名參與連署。連署函內容說明：連署人身為南非公民，對於南非是民主法治國家感到自豪。然而南非「國際關係與合作部」（即南非外交部）卻在未與台灣進行適當協商下，單方面對我方做出限期遷處決定。我們在此敦促南非政府重新考慮這項決定，並展示真正的民主和正義精神。

駐開普敦辦事處處長陳瑩莉受邀出席活動時表示，當天升旗典禮意義重大，是南非要求台代表處遷處事件披露後，在南非舉辦的首場僑界活動。僑胞在風雨飄搖的欠佳天候中熱情參與並積極連署，讓她深受感動。

陳瑩莉強調，台灣與南非於1998年1月1日正式斷交，但在1997年已簽署設處協議並明文規定，彼此可在對方首都設立代表機構。26年來雙方皆積極推動實質互利關係。因此我們無法接受南非政府此一無理的片面要求。台灣是民主法治政府，會繼續以平和理性方式，據理力爭到底，捍衛台灣的權益與尊嚴。

陳瑩莉並指出，台灣與南非26年來雖無邦交，雙邊經貿卻保持相當水準。台灣是南非第35大貿易夥伴，2022年雙邊貿易20億美元，2023年亦達18億美元。另外，我國駐南非兩處（普勒托利亞代表處和開普敦辦事處）及慈善宗教團體組織（如慈濟、佛光會及朝天宮等），亦在南非偏鄉從事濟弱扶貧人道關懷有數十載。

陳瑩莉最後帶領僑胞在滂沱大雨中振臂高呼「中華民國萬歲！」「台灣加油！」。

我國目前在南非除在行政首都普勒托利亞設具大使館功能的「駐南非台北聯絡代表處」（Taipei LiaisonOffice in South Africa），在南部立法首都暨西開普省首府「開普敦」亦設有具領事館功能的「駐開普敦台北聯絡辦事處」（Taipei Liaison Office in CapeTown），管轄南非西開普省、東開普省、北開普省，及鄰國納米比亞的簽證和文件證明等領事業務，並推動台灣與南非3省間經貿文化等各方面的交流合作。