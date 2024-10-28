快訊

房東用人頭戶辦「新青安」怕被罰 竟向租客提1要求挨批：太貪

北京一小學外傳隨機砍人 多學生濺血倒地…家長放聲大哭

開普敦台灣商會國慶升旗連署 籲南非撤回遷處要求

中央社／ 開羅28日專電
開普敦台灣商會於10月27日舉辦十月國慶升旗典禮，並在現場號招台僑簽名連署，呼籲南非政府撤回遷處要求。（中央社）
開普敦台灣商會於10月27日舉辦十月國慶升旗典禮，並在現場號招台僑簽名連署，呼籲南非政府撤回遷處要求。（中央社）

南非「開普敦台灣商會」於27日舉辦國慶活動升旗典禮。是南非外交部公開要求我代表處搬遷事件後，當地僑界首次舉辦團聚活動。僑胞透過現場發起「連署」活動，表達捍衛我國權益與尊嚴決心，希望南非政府重新考慮搬遷更名要求。

據僑委會統計，目前在南非各省常態運作的台僑社團約有40餘個。南非台僑僑界和商會每年都會在10月間為中華民國國慶舉辦各式慶祝活動。

昨日（27日）是「開普敦台灣商會」主辦升旗典禮國慶活動的表定時間，也是南非外交部於本月18日發出媒體聲明，要求我國駐南非代表處搬離首都後的首次台僑界團聚活動。

開普敦台灣商會會長邱昶瑋帶領全體出席僑胞，在商會會所外合唱中華民國國歌，並注目國旗從旗桿冉冉上升。

邱昶瑋在升旗儀式結束後致詞表示，在異鄉升起中華民國國旗，不僅是對自己國家的尊重，也是對共同理念和價值觀的堅持。

邱昶瑋並稱，對於南非政府近期片面決定，要求我駐南非代表處於10月30日前遷出首都普勒托利亞一事，商會當日發起連署，表達捍衛我國權益與尊嚴決心，並希望南非政府重新考慮和撤回遷處要求。

活動現場約有近百位出席人員簽名參與連署。連署函內容說明：連署人身為南非公民，對於南非是民主法治國家感到自豪。然而南非「國際關係與合作部」（即南非外交部）卻在未與台灣進行適當協商下，單方面對我方做出限期遷處決定。我們在此敦促南非政府重新考慮這項決定，並展示真正的民主和正義精神。

駐開普敦辦事處處長陳瑩莉受邀出席活動時表示，當天升旗典禮意義重大，是南非要求台代表處遷處事件披露後，在南非舉辦的首場僑界活動。僑胞在風雨飄搖的欠佳天候中熱情參與並積極連署，讓她深受感動。

陳瑩莉強調，台灣與南非於1998年1月1日正式斷交，但在1997年已簽署設處協議並明文規定，彼此可在對方首都設立代表機構。26年來雙方皆積極推動實質互利關係。因此我們無法接受南非政府此一無理的片面要求。台灣是民主法治政府，會繼續以平和理性方式，據理力爭到底，捍衛台灣的權益與尊嚴。

陳瑩莉並指出，台灣與南非26年來雖無邦交，雙邊經貿卻保持相當水準。台灣是南非第35大貿易夥伴，2022年雙邊貿易20億美元，2023年亦達18億美元。另外，我國駐南非兩處（普勒托利亞代表處和開普敦辦事處）及慈善宗教團體組織（如慈濟、佛光會及朝天宮等），亦在南非偏鄉從事濟弱扶貧人道關懷有數十載。

陳瑩莉最後帶領僑胞在滂沱大雨中振臂高呼「中華民國萬歲！」「台灣加油！」。

我國目前在南非除在行政首都普勒托利亞設具大使館功能的「駐南非台北聯絡代表處」（Taipei LiaisonOffice in South Africa），在南部立法首都暨西開普省首府「開普敦」亦設有具領事館功能的「駐開普敦台北聯絡辦事處」（Taipei Liaison Office in CapeTown），管轄南非西開普省、東開普省、北開普省，及鄰國納米比亞的簽證和文件證明等領事業務，並推動台灣與南非3省間經貿文化等各方面的交流合作。

南非 陳瑩

延伸閱讀

大限倒數6天⋯南非逼我駐處遷離首都 僑領籲「重新考慮、撤回決定」

南非反對黨警告 任由外交部逼台遷處諸多風險

南非要求台遷駐處 美國務院：鼓勵各國擴大與台接觸

南非僑團發函南非總統府及國會 籲收回遷處要求

相關新聞

京華城案延押第一人 應曉薇再羈押2個月

．台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今年8月底聲押台北市議員應曉薇獲准，應女押期將屆，檢方聲請延押，法官日前提解她出庭，庭後還押台北看守所，台北地院今天裁定應曉薇10月29日起延長羈禁見2月。

AIT處長谷立言努力破除「疑美論」 蕭美琴：他講得很好

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受「敏迪選讀」Podcast專訪，被問及疑美論時表...

照片看歷史／1958年泰僑團來台 她與未曾謀面情郎相會

1958年10月28日，旅泰華僑回國祝壽團上午搭民航公司翠華號班機抵達台北，團員中有一位小姐林澤音除了向總統祝壽外，一下機就會晤她通信三年才首次見面的意中人—一位優秀的國軍政工軍官上尉王一道。林澤音身著粉紅套裝，胸前綴一朵玫瑰花，宛若一位新嫁娘，王一道則穿全新的軍禮服，還戴上勛標，他們見面時，感情激動，反默默無言...

歐洲台僑巴黎召開年會 誓拚國民外交做台灣後盾

歐洲台灣協會聯合會第53屆年會於巴黎舉辦，歐洲多國僑團代表討論如何凝聚力量。歐台會會長薛雅俶表示，海外台僑以國家為榮，盼...

台灣同志遊行第22年 妮妃雅披彩虹現身

台灣同志遊行走進第廿二個年頭，昨吸引逾十八萬人上街，日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的變裝皇后妮妃雅（Nymphia...

聯合報一周大事10/20~10/26

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。