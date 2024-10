永豐銀行「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」太威！獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

淨零減碳、綠色生活當道,這家銀行做得有點潮!永豐銀行整合全行綠色金融產品和服務,帶領用戶展開一站式體驗休碳旅程,展現不一樣的綠生活態度與思維,專案「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」榮獲2023「國家品牌玉山獎」最佳人氣品牌首獎,以及2024《亞洲銀行家》最佳綠色金融生活型態獎 (The Asian Banker—Best Green Financial Lifestyle Initiative in Taiwan)。連抱兩大獎,顯示休碳生活不僅備受用戶喜愛,也獲得專業人士一致肯定。此外,永豐銀行更是四度奪下Forbes「年度全球最佳銀行」榮耀。

圖/永豐銀行

「小蜜豐金Bee +綠徽章」,營造人人都可參與的休碳生活圈

全球暖化、極端氣候,讓普羅大眾越來越重視永續議題,為了提升民眾減碳意識,將環保融入生活,永豐銀行獨步金融界,首創「LINE個人化休碳專區」,讓用戶可以實際檢視自己使用銀行數位服務,累積節省的紙張數與減碳公克數,具體、數據化的減碳成果讓民眾「休碳」更有感!更搭配「小蜜豐金Bee」 獎勵活動,鼓勵用戶申辦電子帳單、無摺帳戶,或啟用消費碳足跡查詢功能等 ,用戶完成指定任務可獲取點數,兌換商品或等值刷卡金,不只有成就感,還能對環境有貢獻!

圖/永豐銀行

近期更推出全新「綠徽章計畫」,用戶申辦Green Card、參與綠色存款、申辦綠色建築房貸等,即可獲得徽章,年度累積滿2個徽章即有機會抽小蜜豐金Bee,讓用戶響應綠色生活「有玩也有拿」,輕鬆展現綠生活態度。

線上實體夢幻連動!讓綠色行動成為每一天的選擇

為發揮金融力量加速永續實踐,永豐銀行推出「綠色存款」、「ESG永續投資」等,透過綠產品整合,引導資金支援綠色、永續發展產業,帶動綠色經濟,展現不一樣的綠思維;更首創全台第一個「休碳分行」和「休碳櫃台」,從行動櫃員、線上取號,到eNote電子表單等臨櫃節能數位化服務,全程無紙化減少碳排放 ,提供消費者實體休碳沉浸式體驗,讓客戶在日常的金融服務中,也能實踐綠色行動力 !

休碳愛地球,不能再「修但幾勒」!現在就加入永豐休碳生活圈,成為最潮的「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」,與永豐銀行一起翻轉金融,共創美好生活 !