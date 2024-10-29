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永豐銀行「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」太威！獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

文／ 黎允之

淨零減碳、綠色生活當道，這家銀行做得有點潮！永豐銀行整合全行綠色金融產品和服務，帶領用戶展開一站式體驗休碳旅程，展現不一樣的綠生活態度與思維，專案「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」榮獲2023「國家品牌玉山獎」最佳人氣品牌首獎，以及2024《亞洲銀行家》最佳綠色金融生活型態獎 (The Asian Banker—Best Green Financial Lifestyle Initiative in Taiwan)。連抱兩大獎，顯示休碳生活不僅備受用戶喜愛，也獲得專業人士一致肯定。此外，永豐銀行更是四度奪下Forbes「年度全球最佳銀行」榮耀。

圖／永豐銀行
圖／永豐銀行

「小蜜豐金Bee +綠徽章」，營造人人都可參與的休碳生活圈

全球暖化、極端氣候，讓普羅大眾越來越重視永續議題，為了提升民眾減碳意識，將環保融入生活，永豐銀行獨步金融界，首創「LINE個人化休碳專區」，讓用戶可以實際檢視自己使用銀行數位服務，累積節省的紙張數與減碳公克數，具體、數據化的減碳成果讓民眾「休碳」更有感！更搭配「小蜜豐金Bee」 獎勵活動，鼓勵用戶申辦電子帳單、無摺帳戶，或啟用消費碳足跡查詢功能等 ，用戶完成指定任務可獲取點數，兌換商品或等值刷卡金，不只有成就感，還能對環境有貢獻！

圖／永豐銀行
圖／永豐銀行

近期更推出全新「綠徽章計畫」，用戶申辦Green Card、參與綠色存款、申辦綠色建築房貸等，即可獲得徽章，年度累積滿2個徽章即有機會抽小蜜豐金Bee，讓用戶響應綠色生活「有玩也有拿」，輕鬆展現綠生活態度。

線上實體夢幻連動！讓綠色行動成為每一天的選擇

為發揮金融力量加速永續實踐，永豐銀行推出「綠色存款」、「ESG永續投資」等，透過綠產品整合，引導資金支援綠色、永續發展產業，帶動綠色經濟，展現不一樣的綠思維；更首創全台第一個「休碳分行」和「休碳櫃台」，從行動櫃員、線上取號，到eNote電子表單等臨櫃節能數位化服務，全程無紙化減少碳排放 ，提供消費者實體休碳沉浸式體驗，讓客戶在日常的金融服務中，也能實踐綠色行動力 ！

休碳愛地球，不能再「修但幾勒」！現在就加入永豐休碳生活圈，成為最潮的「休碳Showtime 綠色生活倡議咖」，與永豐銀行一起翻轉金融，共創美好生活 ！

圖／永豐銀行
圖／永豐銀行

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