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澳洲太平洋安全會議 專家：澳洲絕不贊成中國侵台

中央社／ 坎培拉28日專電

澳洲與太平洋安全」會議今天在坎培拉舉行，包括德國議員、日本、斯洛伐克外交官、澳洲及太平洋島國學者和軍方人士出席討論印太安全。澳洲專家表示，「澳洲絕不贊成中國侵略台灣」。

德國智庫「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處今天在坎培拉舉行「澳洲與太平洋安全」會議，議題觸及地緣政治緊張情勢、區域衝突、新興技術與氣候變遷等。德國議員齊普利烏斯（Nicolas Zippelius ）在會議開始前表示，德國將會加大參與印太區域的事務，以保護該區域的人權及民主，並促進和平穩定。

日本駐澳洲大使鈴木量博則在會議上重申日本「自由開放的印度太平洋（FOIP）」計畫，他及日本會進一步加強太平洋島嶼、南亞和東南亞等區域連結，並從「海路」為中心，結合空域擴展到「天空」的安全保障，包括加強海上執法能力及海上安全保障等。

會議首場討論主題為「區域安全及相關影響」，多名澳洲學者提及台海安全的重要性。

曾任職於澳洲國防部逾20年、澳洲國立大學國家安全學院海事安全專家派克（Jennifer Parker）表示，台海安全對區域或世界各國而言都非常重要，並強調「台海作為國際水域，航行自由必須受到保障」。

她說，「無論是經濟面或各方面，台灣都非常重要」，並指出，中國雖有權和其他國家一樣進行軍演，但她擔憂的是中國因軍演而隨之而來的挑釁言辭，像是要懲罰分裂分子等發言，這無助於解決緊張局勢。

針對台灣在美國印太戰略中的角色，派克則向中央社表示，澳洲官方針對台灣在印太地區的參與未有既定立場，她認為這取決於區域情勢，但她強調，「澳洲絕不贊成中國侵略台灣」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）8月舉行雙邊會談後，發布聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，並關切海峽兩岸情勢升高，呼籲兩岸應以對話和平解決問題，反對使用武力或脅迫片面改變現狀。

「康拉德．艾德諾基金會」舉行的「澳洲與太平洋安全會議」共為期一天半，除了區域安全，還將討論氣候變遷與亞太經濟及科技安全。

台海 日本 澳洲

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