快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

日本駐澳洲大使：台海和平對日本極為重要

中央社／ 坎培拉28日專電

日本近年強化對印太地區安全角色。日本駐澳大利亞大使鈴木量博今天接受中央社訪問，表達日本對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱（Pillar II）高度感興趣，他並強調，台海和平與安全對日本極為重要。

德國智庫「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處今天在坎培拉舉行「澳洲與太平洋安全會議」，邀請鈴木量博、德國議員、外交官員及學者，討論德國、日本及印太地區安全議題。

鈴木量博今在會議中演說，談及日本與美國、澳洲、東協（ASEAN）及歐洲在各項安全領域合作的努力，以促進以規則為基礎的世界秩序及開放及和平的印太地區。

鈴木量博會後接受中央社訪問，表達日本對AUKUS第二支柱的興趣，他強調：「我們對AUKUS整體予以支持，並對參與AUKUS第二支柱有濃厚的興趣。目前我們正與AUKUS國家協調，探討未來如何合作的具體方向。」

日本、澳洲、美國及其夥伴國家近年多次強調台海安全重要性。鈴木量博也強調，「台灣海峽的和平與安全極為重要，我們在多個場合已明確表達立場。台灣的和平與安全對日本來說非常重要，這是我們的一貫立場」。

此前，澳洲、英國、美國AUKUS夥伴首次在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）傑維斯灣（JervisBay）舉行為期一個月的「自主戰士演習」（ExerciseAutonomous Warrior 2024），日本受邀以觀察員身分，參與該次有關AUKUS第二支柱關鍵技術合作的演習。

日本近一年也多次參與澳洲及其他夥伴國家的演習，包括「漆黑」多國演習（Pitch Black），聚焦印太地區安全，強化對於維繫印太地區安全的參與。

外界猜測，日本可能成為首個被AUKUS夥伴邀請加入參與第二支柱的國家。美國五角大廈官員指出，下一次演習的計劃正在進行中，並認為日本可能從觀察者，轉變為活動的參與者。

AUKUS 日本 澳洲

延伸閱讀

日本大選自民黨慘輸 石破茂恐成短命首相 金融市場恐有大波動

日本最大在野黨將提倒閣：換黨執政才是真正的改革

日本眾議院大選開票完成 自民黨掉56席慘敗！執政聯盟未過半

日職／「42：2」史上最大儲金下剋上 日本一的兩樣情

相關新聞

照片看歷史／1958年泰僑團來台 她與未曾謀面情郎相會

1958年10月28日，旅泰華僑回國祝壽團上午搭民航公司翠華號班機抵達台北，團員中有一位小姐林澤音除了向總統祝壽外，一下機就會晤她通信三年才首次見面的意中人—一位優秀的國軍政工軍官上尉王一道。林澤音身著粉紅套裝，胸前綴一朵玫瑰花，宛若一位新嫁娘，王一道則穿全新的軍禮服，還戴上勛標，他們見面時，感情激動，反默默無言...

歐洲台僑巴黎召開年會 誓拚國民外交做台灣後盾

歐洲台灣協會聯合會第53屆年會於巴黎舉辦，歐洲多國僑團代表討論如何凝聚力量。歐台會會長薛雅俶表示，海外台僑以國家為榮，盼...

台灣同志遊行第22年 妮妃雅披彩虹現身

台灣同志遊行走進第廿二個年頭，昨吸引逾十八萬人上街，日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的變裝皇后妮妃雅（Nymphia...

聯合報一周大事10/20~10/26

加強照顧在台港生 民團與香港中文大學簽意向書

加強照顧在台港生，台灣弘久社會關懷協會昨天與香港中文大學和聲書院簽署合作意向書，共同推動台港社福政策交流；書院也將提供在...

台灣同志遊行登場 民進黨：民主挺同志、挺多元、挺你做自己

民主進步黨秘書長林右昌今天率領民進黨隊伍，出席第22屆台灣同志遊行，以「邁向共融，交織共生 Embrace Inclus...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。