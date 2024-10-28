歐洲台僑巴黎召開年會 誓拚國民外交做台灣後盾

歐洲台灣協會聯合會第53屆年會於巴黎舉辦，歐洲多國僑團代表討論如何凝聚力量。歐台會會長薛雅俶表示，海外台僑以國家為榮，盼共盡心力，都各以不同方式拼國民外交、捍衛台灣民主。

歐洲台灣協會聯合會（簡稱歐台會）第53屆年會於26日於巴黎登場，近40名來自英國、瑞士、瑞典、德國、盧森堡、愛爾蘭、荷蘭的旅歐台灣人齊聚，不僅攏絡情感，更積極討論如何凝聚海外力量、善用民間外交。

為期2天的歐台會年會以「台歐新視界：非暴力溝通開啟國民外交新篇章」為主題展開。10多個歐洲各地台灣人協會都有代表出席。

僑務委員會副委員長阮昭雄赴法參與，並在致詞與僑務報告時表示，民主捍衛生活價值台灣扮演重要角色，非暴力溝通是台灣的力量。他感謝台僑成為「台灣的國民外交大使，台灣外交需要不同力量」，一起「行銷台灣，走進國際社會」。

近來歐洲議會與多國國會通過聯合國第2758號決議無涉台灣，並支持台灣參與國際的決議。

因應時事，年會邀請「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台灣共同主席范雲立委視訊座談。她向與會者解說2758號決議及國際挺台趨勢，同時邀請海外國民了解台灣狀況，並積極向當地社會分享。

駐法大使郝培芝在隨後的演講中也生動地分享台法及台歐友誼，以及共譜新章的合作願景。郝培芝表示，台灣如今在法國有3高：知名度、好感度和曝光度高。

她強調台灣國內外整體力量的匯聚，說：「沒有你們就沒有我們、沒有你們就沒有台灣」，演說笑中帶淚，頻頻引起台下熱烈掌聲與歡呼。

郝培芝向中央社表示，僑胞是外交工作的前線，是貫穿各國主流社會最重要的載體。政府與民間合作，「可透過僑胞的力量可作更全面性的推廣」。

歐台會會長薛雅俶則告訴記者，歐台會成立宗旨便是捍衛台灣民主，「每次年會相聚充電，回國再各自打拚」。

她表示，海外台灣人漸漸希望走進主流社會，為家鄉做些事。「我以國家為榮，台灣像我的小孩，盼她好好長大、免受迫害。海外台灣人都想為國家出份力、保護台灣」。

僑民努力爭取國際友人，雖並非每個人都有外交經驗或技巧。「但這不能阻止我們想要幫台灣的決心。我們每個人都代表國家形象，所以充實台灣知識很重要。國民和政府外交可以互補」，薛雅俶說。

海外許多社團都以不同方式推廣國民外交。成立於1957年的「德台協會」歷史悠久，起初便由德國國會議員發起，為台灣爭民主，因此與國會關係密切。德台協會成員鄭瑩說，「協會有幫台灣做外交的優良條件，只是需台灣人的支持」。

旅德40年的鄭瑩對如今海外社團多元化發展抱持正面態度，但也擔憂若海外社團對目標不夠清楚、意識不夠強烈，恐有被其他勢力滲透的風險。

台灣瑞士文化協會會長兼瑞士台灣協會新任會長張綉慧則以藝文和旅遊等軟實力交朋友。她說，從瑞士人角度出發，一步步來，可達到國民外交的影響力。

隨著近年台灣在瑞士能見度變高、為台發聲的報導和著作變多，台灣相關講座也常爆滿，受當地人熱烈歡迎。

張綉慧告訴記者，「中共力量強大，我們要團結。每個人都是台灣外交官，國民外交更有影響力，這是海外台灣人可以貢獻的，加在一起力量就會很大」。

旅瑞教師林郁婷則說，「瑞士是中立國，對政治的包容與敏感度比較高，在海外為台灣做國民外交是身為台灣人的責任與驕傲」。