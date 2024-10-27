台灣WAY藝文聯誼茶會 賴總統：文化是台灣靈魂

文總舉辦「台灣WAY」年度藝文茶會相聚，邀數百名文化界人士齊聚，總統賴清德表示，文化力是一個國家最重要的實力，他一直認為「文化是我們的根」，也是台灣的靈魂。

中華文化總會發布新聞稿表示，今年文總藝文聯誼茶會以「台灣WAY」為主題，展現台灣的包容性、開放性、想像力與創造力，26日與會藝文界人士包含人間國寶廖瓊枝、台灣設計研究院總顧問張光民、傷痕文學開創者陳若曦、金馬獎傑出電影工作者得主胡定一、導演王小棣、藝術家張立人、建築師黃聲遠、打擊樂教父朱宗慶等。

文總會長賴總統、副會長江春男、秘書長李厚慶及文化部長李遠也出席與會，向長期支持文總的藝文界人士致意，茶會邀請百年重金屬樂團「台北共樂軒」及雞屎藤舞蹈劇場帶來演出。

餐點則由莊敬高職國際學校餐飲管理科推出一系列台灣味美食，有馬告煙燻放山雞、涼拌過山貓佐鹽酥溪蝦等原民風味冷菜，還有台南米糕、大腸包小腸、客家蘿蔔糕等古早味料理和甜點茶飲。

賴總統致詞表示，台灣豐富多元的文化，反映在台灣的小吃，台灣WAY就是台灣味。而新舊共融也是今年藝文茶會主題「台灣WAY」述說的精神。新舊共融，是融合的「融」，也是繁榮的「榮」，因為來自不同族群、世世代代的台灣人，在這塊土地共生、共融，孕育出民主、自由、包容、開放的多元文化。

賴總統感謝文總這幾年來努力將台灣WAY發揚光大，「文總的每一場活動，都讓參與的人感受到濃厚的台灣WAY。」除520就職國宴，本月總統府建築國慶光雕展演，文總以台灣漫畫為主題，致敬許多台灣經典作品，並串聯新一代漫畫家的創作，喚起觀眾的世代記憶，此外還有總統府音樂會，以及迎接奧運、帕運和技職奧運選手回國的英雄接見。

賴總統表示，現在文總已開始製作2025年WE ARE我們的除夕夜節目，「期望藝文界好朋友能繼續給予文總最大的支持」。