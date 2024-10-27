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防學生網路成癮 教部邀專家分享數位使用教養策略

中央社／ 27日電

為防範學生網路成癮，教育部委託亞洲大學辦理工作坊，邀請專家分享數位使用的教養策略和有效的親子溝通技巧，希望推廣正向管教親職教育，協助學生揮別網路沉迷。

教育部今天發布新聞稿指出，為推動學生健康上網，防範網路成癮，教育部國民及學前教育署委託亞洲大學網路成癮防治中心舉辦「青少年幸福不迷網：三天兩夜無網路住宿親子工作坊」輔導研討會，教師與學務輔導人員、臨床心理師、諮商心理師、社會工作師、家長等約200人參與研習。

國教署說明，研習會由亞大副校長柯慧貞分享提升健康上網動機、辨識手機網路沉迷高風險情境、培養新因應技巧的輔導策略、適性揚才的正向管教方法；亞大室內設計系副教授施勝誠分享如何設計思考方案，提升青少年創意優勢能力。

柯慧貞提到，相關人員在參加營隊後，更能辨識網路沉迷、了解孩子沉迷網路的原因，也學習到數位使用的教養策略和有效的親子溝通技巧。

國教署表示，將持續推動學生安全上網，培養學生正確網路使用態度、技能和習慣；同時將鼓勵學校教育人員善用網路使用習慣相關量表，及早篩檢，及早發現網路沉迷的高危險群學生，提供諮詢並視個案需要，轉介專業諮商輔導或醫療院所，協助學生揮別網路沉迷。

溝通技巧 網路成癮 親子

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