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台灣同志遊行第22年 妮妃雅披彩虹現身

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）昨以金色盔甲裝扮現身台灣同志遊行。記者葉冠妤／攝影
日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）昨以金色盔甲裝扮現身台灣同志遊行。記者葉冠妤／攝影

台灣同志遊行走進第廿二個年頭，昨吸引逾十八萬人上街，日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）現身現場。身著金色盔甲、彩虹披肩的妮妃雅說，這象徵大家的權益都值得被捍衛。

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，今年主題是邁向共融，強調尊重、保有每個人的差異，讓所有人無所畏懼地成為自己，建立一個開放與包容的社會環境，落實共融精神，打造共生、共好的多元台灣。

紫色大隊由「灣島皇后」領軍，是遊行首次有變裝皇后的專屬主題花車，成今年一大亮點。皇后們以銀色Disco Party為主題，穿上單薄亮片裝飾、裸色系薄紗，展現出拋開枷鎖、多元共融概念。灣島皇后成員阿班表示，希望未來能將變裝皇后文化推廣到社會的每個角落，讓不同年齡層的群體都可以認識與理解變裝文化。

妮妃雅則現身在廠商品牌花車，一出場就演唱台語經典歌曲「追追追」。妮妃雅說，台灣作為亞洲第一個同婚合法化的國家，每年遊行都人山人海，愈來愈多人參與。

法國「LGBT+人權大使」貝東（Jean-Marc Berthon）昨也在遊行隊伍中。他分享，台灣同志遊行不只是LGBT+族群參與，而是不分性別認同、國籍的人都參與盛會，可感受到台灣社會的包容與進步，相信台灣是亞洲最保護LGBT+權益的地方。

他說，民主自由國家與LGBT+權益包容的地圖重疊區高，而台灣正處在這個地圖之上，以支持與包容的價值觀，支撐台灣的自由與人權。

LGBT 人權 同婚 同志遊行

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