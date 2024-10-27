聯合報一周大事10/20~10/26

國內

24日：國家氣候變遷對策委員會第二次會議登場，召集人賴清德總統表示，明年一月要在第三次會議時提出台灣二○三二年的減碳新目標。

24日：號稱「全台最大販售黃牛票業者」的「yiyiticket」，利用非法程式搶到一九八張周杰倫演唱會門票，並在網路上販售，警方逮捕黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍。

25日：憲法法庭判決，宣示立院委員會設調查專案小組、要求總統到立院國情報告等關鍵條文違憲，即起生效。

國外

23日：美國國防部長奧斯丁證實，北韓已派軍赴俄羅斯參加烏克蘭戰爭，是俄國作戰行動的重大轉變

24日：聯合國環境規畫署（ＵＮＥＰ）發布年度全球溫室氣體排放報告，強調各國政府若不減排，至二一○○年，全球氣溫將比工業化前水準升高攝氏三點一度。

26日：以色列國防軍對伊朗展開報復行動，三輪攻勢對伊朗軍事目標進行「精確且針對性」打擊，伊朗聲稱僅造成「有限破壞」。