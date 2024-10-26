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民眾黨參與同志遊行 訴求人工生殖法不分族群都適用

中央社／ 台北26日電

民眾黨今天由立委黃珊珊陳昭姿帶隊參加台灣同志遊行，並訴求不分任何族群都適用的人工生殖法。黃珊珊指出，黨主席柯文哲擔任台北市長時聲請同性婚姻合法化釋憲，民眾黨對於同志的支持與努力，不可能抹殺。

第22屆台灣同志遊行下午在台北市政府前廣場舉行，主題為「邁向共融，交織共生」，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等都組隊參與。

民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊及台北市議員陳宥丞、林珍羽今天偕黨公職參與台灣同志遊行，並以「為愛創造更多希望，支持人工生殖法」為標語，訴求在立法院推動不分任何族群都適用的人工生殖法。

陳昭姿表示，每個人都有追求幸福的權利，當然包含同志朋友，民眾黨公職參與同志遊行，目的是表達重視同志及平等生育權益。

陳昭姿指出，有些人認為只有異性夫妻有代孕需求，但其實每個族群都可能會有需要，目前各黨及行政機關提出的人工生殖法版本，以民眾黨團版本涵蓋的族群最完整，所有人都不能遺漏，除了異性夫妻、單身者，也包含男女同志。

黃珊珊表示，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時聲請同性婚姻合法化釋憲，也使台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家，人最重要的是生而平等、擁有追求幸福權利，希望今天的努力，都能讓下一代在台灣這片土地得到幸福。

對於遊行前有民眾在現場按「尖叫雞」抗議，媒體詢問如何看待。黃珊珊說，公開場合每個人都有表達意見的自由，民眾黨尊重每個意見，但民眾黨對於同志的支持，從台北市政府到立院都不遺餘力，而她之前也擔任過台北市府性平會主委，每年都花很大的心力辦同志遊行，民眾黨對於同志的支持與努力，不可能抹殺。

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