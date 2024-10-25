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台灣世界兒童畫展新加坡登場 盼孩童以藝會友

中央社／ 新加坡25日專電

新加坡代表處今天晚間舉辦「世界兒童畫展」揭幕儀式，現場除了展示上屆作品，也為今年參展孩童頒授獎狀。世界兒童畫展自1969年舉辦至今已有55年的歷史，駐新加坡代表童振源表示，期許未來更多小朋友繼續「以藝會友」。

駐新加坡代表處與慈濟基金會新加坡分會合作，晚間在慈濟人文青年中心舉辦「世界兒童畫展—奇藝旅程」（Artful Adventures-World School Children’s ArtExhibition）揭幕儀式，現場為參與活動的孩童頒授獎狀。

中華民國世界兒童畫展由國內外近50名兒童美術教育、藝術教育專家學者組成評審團，設立評審委員及評議委員，將不同國家作品一起評審，經由初選、複選及審議，選出參展作品及佳作獎，參展作品進入總決選。

活動現場吸引許多新加坡孩童與家長與會，紛紛在畫作前拍照。此次進入總決選參展作品件數約500件，由40名評審以交叉投票方式選出，以票選方式按照得票數高低，選出金牌獎25個、銀牌獎35個、銅牌獎60個。

駐新加坡代表童振源致詞時表示，感謝慈濟新加坡分會執行長劉瑞士和團隊提供場地與各項協助，期許未來更多小朋友參加這項畫展，並繼續透過畫筆說故事，分享愛與夢想。

童振源指出，台灣「世界兒童畫展」自1969年舉辦至今已有55年的歷史，是世界上歷史最悠久的兒童畫展，累計來自全世界150個國家的學童參加。

童振源表示，從2021年起每年在新加坡舉辦「世界兒童畫展」，從全球上屆去年得獎作品中再選出100幅，從台灣來到新加坡展出，分享給新加坡民眾欣賞；今年參加比賽的件數約6萬件，這些小朋友「以藝會友」，「這是多麼純真美好的事」。

新加坡 朋友 童振源

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