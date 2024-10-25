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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

律師陳玲玉改拿主持棒 支持紙風車368永續啟航

中央社／ 台北25日電
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第3輪「永續啟航」19日首演。記者黃義書／攝影
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第3輪「永續啟航」19日首演。記者黃義書／攝影

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第3輪「永續啟航」19日首演，獲得各界熱烈響應，其中律師陳玲玉不但支持，還親上大舞台擔綱主持人，帶大家進入紙風車的歡樂藝術國度。

陳玲玉表示，有了孫子後，大家對她的稱呼，慢慢從「玲玉姐」變成「玉婆」，「台灣的孩子就像我和洪三雄的孫子孫女，紙風車的兒童藝術工程為全台灣的孩子帶來笑容與希望，也為爸爸、媽媽、爺爺、奶奶帶來陪伴孩子的機會，這是全台灣最美麗的風景。」

陳玲玉是國際通商法律事務所榮譽首席顧問，也是紙風車文教基金會首席顧問。紙風車368兒童藝術工程下鄉巡演時，經常看到陳玲玉和丈夫洪三雄的身影。

陳玲玉透過紙風車發布的新聞資料表示，她希望「永續啟航」加油，紙風車加油，「也請大家慷慨解囊，以實際行動支持兒童藝術工程繼續走下去。」

陳玲玉擔任主持人一點都不含糊，她從16日就開始順詞、排練，自己寫稿；18日下午演員彩排她也進場，走位、順詞，和年輕演員一起吃便當，稿子改到上台前一刻，親力親為。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，19日當天晚上在國家兩廳院藝文廣場舉行紙風車368兒童藝術工程的第3輪首演，現場近萬名觀眾在風雨中擠滿兩廳院廣場，除了副總統蕭美琴到場祝福，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁也都出席，這些都是紙風車勇敢前進的力量。

兩廳院 永續 紙風車

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