演唱會黃牛事件 文化部：已掌握上千筆異常紀錄

歌手周杰倫演唱會門票熱賣造成黃牛事件，文化部今天表示，售票平台已掌握上千筆異常紀錄、文化部也已接獲1300件檢舉案，將在確認相關資訊後，送請地方政府及警察單位處理。

文化部新聞資料指出，各熱門演唱會宣布辦理時，文化部即會與經紀公司、售票平台等溝通各項可能因應作為，演唱會門票開賣時，也會請售票平台應鎖定異常帳號紀錄，並由文化部提供刑事警察局相關紀錄、檢舉資料等，昨天破獲AI掃票集團，便是文化部所送資料循線偵辦。

文化部表示，自去年「文化創意產業發展法」修法通過以後，文化部持續與內政部警政署刑事警察局及地方政府、售票平台等，保持資訊合作交換。

文化部在掌握熱門演唱會開賣日期後，即與售票平台配合，由平台藉由程式過濾異常帳號及訂單，文化部送請具調查權的偵九大隊偵辦，目前包含昨天破獲的AI黃牛及先前Max搶票機器人，以及9月份熱門演唱會已移請調查的13個帳號，共超過10萬筆掃票紀錄及逾450筆訂單。

這次周杰倫演唱會開賣，售票平台於票券開賣前已鎖定多筆異常使用帳號，開賣後計89萬人次搶票，約有上千筆異常紀錄，除持續清查，相關異常資料將由文化部移請偵九大隊持續偵辦。對於偵九大隊及北市刑大昨天查緝票券，文化部已主動向主辦單位了解，目前仍待配合偵查與後續溝通。

有關外界反映檢舉需要提供的資訊過多，文化部說明，為了能提供查處所需的證據線索，以利警方追蹤行為，因此需要檢舉人盡可能提供所有資訊。依據目前案件實例，若僅提供社群帳號頁面，確實查證難度極高。

文化部表示，自文創法修法以來，文化部與地方政府、警察單位持續合作、精進各項作為，對於行政調查權未及、需要警察權介入部分，已促請地方政府透過府級平台，請警察單位協助各地文化局。

目前台北、新北及高雄市等熱門場次及檢舉案較多縣市已陸續採納，特別是遇到熱門演場會票券開賣或現場入場期間，警方已透過主動循線偵辦，強化查察效力。

對於主辦單位售票方式，涉及市場機制，文化部曾多次邀集主辦方、售票平台討論，參考日本、韓國經驗是由業者衡量活動需求、行銷策略自行選擇辦理，文化部仍會持續鼓勵業者採用實名制並搭配抽選等，同時補助售票系統強化資訊安全、進行實名制售票等，並請地方政府考慮就所轄大型場館設計實名制入場規範。