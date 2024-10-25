同志大遊行明登場！訴求多元台灣 蕭美琴、鄭麗君將出席

一年一度的台灣同志遊行將於明天登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，訴求打造共生共融的多元台灣，今年有多個政黨報名參與，副總統蕭美琴也將親自出席遊行。

第22屆台灣同志遊行明天將於台北市政府前廣場舉行，主題為「邁向共融，交織共生」，當天下午1時遊行隊伍先於廣場集結，並分為南、北2路線、共6大隊依序於下午2時出發。

根據規畫，北路線包含紅、黃、橙色3大隊，經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路、仁愛路再回北市府廣場；南路線為紫、綠、藍3色大隊，經仁愛路、光復南路、信義路、敦化南路、仁愛路再回北市府廣場。

根據主辦單位提供的資料，今年共有5個政黨報名參加，包含民進黨、國民黨青年部、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，至於民眾黨則是已過報名期限，但仍會參與遊行隊伍；除了小民參政歐巴桑聯盟是在南路線外，其餘政黨都在北路線隊伍中。

其中，民進黨組隊參與今年台灣同志遊行，包含蕭副總統、行政院副院長鄭麗君也會親自出席一同遊行。

今年同志遊行是同婚合法化後第6次舉辦，近年同志遊行人數雖不較同婚合法元年有20萬人參與這麼多，但每年都仍有10多萬人參與，主辦單位期盼今年參與遊行人數能超越去年17萬人、達到18萬人次。

主辦單位表示，希望藉由這次活動，以行動來理解彼此，讓不同社群的訴求不只是空洞的標語口號，而是有人聆聽並落實改變，打造共生共融的多元台灣。