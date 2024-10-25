快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

雲門舞集十三聲、毛月亮 美加9城巡演13場

中央社／ 記者趙靜瑜台北25日電
雲門舞集《毛月亮》透過舞者全身的汗水、肌肉和力量去與科技、數位媒介對話，映照虛實。圖／雲門舞集提供
雲門舞集《毛月亮》透過舞者全身的汗水、肌肉和力量去與科技、數位媒介對話，映照虛實。圖／雲門舞集提供

雲門舞集將於10月底踏上北美，展開美國加拿大9城市13場巡演，帶去「十三聲」與「毛月亮」，首站至美國密西根州安娜堡，也將舉行「你來跳舞」工作坊，邀觀眾共舞。

文化部今天發布新聞稿表示，雲門舞集2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後曾赴美國巡演「十三聲」，深獲好評。時隔2年，雲門舞集在文化部及駐美外館支持下再次應邀前往美加演出，這也是雲門自1979年首度美國巡演以來，第20次登上北美劇院舞台。

雲門舞集這次巡演橫跨美加9城市，包括美國密西根州安娜堡、維吉尼亞州黑堡、加州聖塔芭芭拉及戴維斯、賓州匹茲堡、新墨西哥州聖塔菲、科羅拉多州丹佛，以及加拿大班夫和蒙特婁。

美國及加拿大班夫場次將演出作品「十三聲」，加拿大蒙特婁場次則壓軸上演「毛月亮」，這也是此作首登北美舞台。

「十三聲」2016年由國家兩廳院委託創作，至今已在國內外演出超過100場。雲門舞集藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物形象為靈感，融合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有聲音編入舞作，挖掘不同元素的文化記憶，國際媒體讚譽為「全面震撼感官的文化記憶」之作。

「毛月亮」是鄭宗龍2019年編創，由國家表演藝術中心3館共製，結合人文科技、當代未來等國際議題，透過大型LED和光影變化，烘托出舞作狂野且奇異的氛圍，並用貼身布料展現舞者的肢體線條，拼湊出美麗且不安的荒誕奇異小宇宙。

雲門舞集表示，這次巡演希望透過作品將濃郁的台灣色彩、豐富的文化符號帶給北美觀眾，期待藉由藝術展開精彩對話，打動人心。

雲門舞集2024年美加巡演將從10月26日起直到11月30日，資訊可瀏覽雲門官網：https://www.cloudgate.org.tw/cg/latest-show

加拿大 美國 雲門舞集

延伸閱讀

Honda本田新世代電動割草機登場！2025年春季北美上市

北美台灣醫師團赴貝里斯義診 貝國總理致謝

加拿大這群人最感覺經濟好 總理杜魯多支持率也靠他們

美國加拿大軍艦航經台海 林佳龍：符合印太共同利益

相關新聞

都更條例修正案三讀通過！北市2725棟老屋受惠 占全國33%

立法院今三讀通過都市更新條例65條修正案，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物受惠。台北市更新處說，北市約有272...

演唱會黃牛事件 文化部：已掌握上千筆異常紀錄

歌手周杰倫演唱會門票熱賣造成黃牛事件，文化部今天表示，售票平台已掌握上千筆異常紀錄、文化部也已接獲1300件檢舉案，將在...

同志大遊行明登場！訴求多元台灣 蕭美琴、鄭麗君將出席

一年一度的台灣同志遊行將於明天登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，訴求打造共生共融的多元台灣，今年有多個政黨報名參與...

台灣醫療報導獎 聯合報與元氣網「醫起走巴」獲新媒體佳作

中華民國醫師公會全國聯合會113年台灣醫療報導獎得獎名單今天公布，聯合報、元氣網2023年6月於元氣網平台推出「醫起走巴...

都更條例修正案三讀通過 北市2725棟老屋受惠

立法院今三讀通過都市更新條例65條修正案，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物受惠。台北市更新處說，北市約有2725棟合法建築物符合條件，占全國33%。

雲門舞集十三聲、毛月亮 美加9城巡演13場

雲門舞集將於10月底踏上北美，展開美國、加拿大9城市13場巡演，帶去「十三聲」與「毛月亮」，首站至美國密西根州安娜堡，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。