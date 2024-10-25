卓榮泰：均衡台灣發展 桃竹苗大矽谷計畫當領頭羊

行政院長卓榮泰今天表示，桃竹苗大矽谷計畫與其他區域發展計畫齊步推動，但速度最快，希望成為領頭羊，每走一步都是帶領台灣邁向均衡發展目標。

桃竹苗大矽谷推動方案9月底獲行政院核定通過，行政院長卓榮泰上午到苗栗縣竹南科學園區視察「桃竹苗大矽谷方案：新竹科學園區擴建計畫（苗栗地區）」推動情形，聽取國科會竹科管理局簡報，隨後轉往永和山水庫頭份東興淨水場了解未來園區水源供應、備援情形。

根據國科會資料，桃竹苗大矽谷推動方案在桃竹竹苗4縣市，未來規劃科學園區共計7處、總面積402公頃，其中苗栗縣有3處，包括竹南園區東側、頭份交流道周邊、竹南擴大及崎頂產業園區，擴建新增產業用地約150公頃，將透過與地方合作，進行整體規劃開發，並採分期分區發展，滾動檢討用地開發量，為未來高科技產業提供儲備用地。

卓榮泰表示，桃竹苗大矽谷計畫從構想到落於文字核定還不夠，水、電、交通等基礎設施是攸關未來能否運作順暢的重要關鍵。水的部分，要從開源、節流、調度、備援4方向全力來做；電的部分也是一樣，包括推動第2次能源轉型，除了持續發展風電、水力、地熱、氫能等多元綠能外，也要從深度節能，進行科技儲能，另外要加強電網韌性的強化。

卓榮泰指出，大矽谷計畫的使命與任務是要連結世界，更要連結在地，包括在地技術、新創能量與在地科學園區，希望深耕前瞻科技，驅動產業創新，串聯起桃竹苗科技廊帶，成為引領全球的產業生態圈。

總統賴清德致力打造「健康台灣」、「均衡台灣」。卓榮泰提到，桃竹苗科技廊帶串聯後，未來的桃竹苗會與台灣其他5個區域發展計劃齊步向前走。他說，桃竹苗大矽谷計畫已經核定，速度最快，希望能成為領頭羊，發揮帶頭作用，其他正在規劃中的區域發展計劃也會仿照學習這樣的方式經驗，繼續快速推動，往均衡台灣目標邁進。

原本在泰國參加台商活動的苗栗縣長鍾東錦，今天一早返國陪同行政院長視察行程，他當面向卓榮泰反映，竹南頭份地區往返竹科工作人車眾多，頭份交流道周邊塞車問題嚴重，盼中央提早核定頭份第2交流道計畫或先同意施作部分便道，紓解上下班時段車流；另攸關未來園區人員子女教育問題，也爭取提早增設竹南科學園區實驗高中。

為全力協助地方推動相關計畫，卓榮泰指示國家科學及技術委員會主委吳誠文指派1名副主委，作為中央與苗栗縣政府的聯繫窗口，做好相關水電供應、交通、子女教育等配套措施與建設，帶領苗栗縣跳躍式發展。