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海角七號音樂劇揭內幕 魏德聖妻子抵押房產助夫圓夢

中央社／ 台北25日電

電影「海角七號」創下5.3億元票房佳績，但當初導演魏德聖的另一半拿名下房產抵押、支持他一圓電影夢卻少有人知道，魏德聖今天表示，透過音樂劇看到這幕，讓他感到十分不捨。

魏德聖今天參加「海角七號─造夢者」2度加演彩排記者會，他接受聯訪時表示，看到舞台上有人演自己的故事，讓他覺得很尷尬，有時劇中人喊他的名字，他不自覺想要回應，才發現那是戲；但當他看到太太拿名下房產抵押貸款、簽名前掙扎的那一幕，「心很酸。」

魏德聖說，劇中演出他所經歷過的事讓他覺得尷尬，但太太簽名的那部分他未曾經歷，人也不在旁邊，知道那是很不容易的決定，反而讓他覺得百感交集。

「海角七號─造夢者」由魏德聖監製、金曲製作人陳建騏擔任音樂製作、謝念祖擔任編導，孫協志、卓文萱、徐詣帆、金仁馨、洪都拉斯、夏宇童等人演出，去年11月在台北城市舞台舉行首演。

謝念祖表示，當年電影上映時，他對劇中開場時大船出港的動畫特效感到震撼，而且知道這個非常燒錢，國內根本沒人敢嘗試，心想這可能是魏德聖的最後一部電影，沒想到魏德聖後續又拍了許多作品。

在音樂劇中飾演魏德聖太太的卓文萱表示，剛接下這角色時，因魏太太為人低調，不希望個人生活被過多揭露，所以她多半自己揣摩夫妻爭執時的情緒，關於抵押房產那一幕，卓文萱表示那真的需要很大的勇氣，「我想過自己做不做得到，但如果另一半像魏導這麼有才華，我大概也會做同樣的決定。」

「海角七號─造夢者」今起連續3天在台北國家戲劇院連演4場；11月16、17日在台中中山堂演出2場。

電影 音樂劇 魏德聖

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