華友聯寵粉無極限！　國慶日舉辦家族共響派對大方送禮

華友聯集團深耕南部房市，迄今已售出逾5200戶住宅，寵粉無極限，今年是華友聯建築成立第16年，首度與衛武營6週年活動OpenHouse合辦，舉辦2024華友聯家族週年共響派對，更大方贈送住戶使用27~28支回收瓶紡紗製造的「好野生活」減塑野餐墊，全力投入ESG，透過實際行動來呼應環保與永續議題。

華友聯集團與衛武營國家藝術文化中心已是第3度合作，華友聯集團董事長陸炤廷表示，華友聯建築邁入第16年，10日舉辦華友聯家族週年共響派對，為首次與衛武營6週年活動OpenHouse配合舉辦，以共享、共響及永續生活概念為主軸，一起為美好生活理念而努力。

華友聯集團定期舉辦家族週年共響派對，每年都有多戶家庭共襄盛舉。 圖／項璿 提供

陸炤廷表示，華友聯集團家族活動已行之有年，如：2019年中秋萬人烤肉電音派對、2020年勇闖高雄義大遊樂園、2022年聖誕共遊衛武營，去年則是在壽山動物園舉辦「華友聯動物狂歡派對」。

「2024華友聯家族週年共響派對」再度將活動拉回衛武營舉辦，規劃市集、摸彩、演唱會，一連串活動相當精采，遠處還能看到華友聯集團與三井不動產共同興建中的基地，上面架設的空飄氣球，深受民眾矚目。

陸炤廷指出，華友聯建築成立迄今，已售出逾5200戶住宅，組成的「華友聯家族」，今年共響派對估計有5000人同樂，每個家庭都可以獲得「好野生活」減塑野餐墊，使用27至28支回收瓶紡紗製造，方便攜帶，防水好清潔。

合計每千件可減塑2萬7千支寶特瓶，體現集團對環境的責任與關懷，讓住戶們在享受戶外活動的同時，身體力行支持環保。

陸炤廷感性地說：「住戶不僅是我們的顧客，更是我們大家庭的一部分，交屋是我們服務的開端。」秉持把住戶當朋友，除了父親、母親節慶贈禮、定期舉辦家族活動邀請住戶一起走出戶外親近自然。

華友聯並特地為華友聯家族成立「HITO共學館」，不定期舉辦各類永續共學課程寓教於樂，像是熱血阿傑的生態分享及觀察課程、北極熊漂浮島植栽、零食袋錢包等，一開課就被住戶秒殺。

華友聯不定期舉辦各類永續共學課程，讓住戶們身體力行支持環保。 圖／項璿 提供

11月即將開跑的「華友節歲末補漆」也舉行第14年，延續去年郭彥均的補漆活動，今年的「大明星到你家」更邀請胡盈禎-小禎擔任補漆大使，小禎重視公益，也曾因健康問題堅定地改變自己，勇敢迎接生命挑戰的形象，與華友聯永續及健康美好生活的觀念相同，也借此沉浸性體驗傳遞給住戶相同精神。

而陸炤廷也在致詞時提到，近來政策不斷打房，就如同活動現場所下的一場雨，為火熱的房市降溫，但他也信心喊話，若有好產品還是可以出手置產，而華友聯也持續努力，目前正有5案高雄三案「NeXT21」、「Power City」、「知道明」，台南86特區二案「MiHO」、「ONE LIVE」銷售中。

華友聯集團深耕南部房市並信心喊話，持續有好產品銷售。 圖／項璿 提供

而當天重頭戲就是華友聯住戶專屬活動，由高雄在地fantasia人聲樂團揭開序幕後，於現場抽出FUJI AI按摩椅、BenQ投影機、Dyson吹風機、Apple HomePod、H會館住宿券等多項大獎，住戶表示，趁著假日帶著全家跟著華友聯一起來體驗衛武營的活動，當然更希望能抽中大獎。

晚間戶外音樂會《眾人的搖擺》，則由知名藝人鼓鼓呂思緯、鄭宜農及多組樂團演出，住戶們直接鋪著華友聯「好野生活」野餐墊，隨著音樂節奏搖擺，在星空下CHILL享受音樂派對，盡情共度美好的一晚。