百年金庸特展華山登場 為台灣「金庸館」暖身

「百年金庸 無盡江湖」特展今天在台北華山文創園區舉行開展記者會，現場首次公開多項金庸文物，包括小說連載首次見報內容及書信，為籌畫中的台灣「金庸館」暖身。

「金庸館」發想者、台灣文創董事長王榮文致詞表示，他有幸和這個時代最有創造力的小說家相處33年，2018年金庸過世，他就在思考「金庸館」的可能性，今天這個特展某種程度也是未來『金庸館』的預展。

王榮文說，「這位作家花10多年時間寫作，卻歷經多次修改，到了80幾歲時都還在動筆，這個過程相當珍貴」，希望未來「金庸館」能以新方法展出，帶給社會及其他創作者更多靈感。

和碩聯合科技董事長童子賢表示，他和許多人一樣從小「練武功」，晚上躲在棉被裡、拿著手電筒看金庸小說，但他在讀金庸之前，也在司馬遷「游俠列傳」、李白的詩中讀到俠客，「胸中小不平，可以酒消之；世間大不平，非劍不能消」，如今時代在延續，有更多不同的媒介可以表達俠義精神，讓年輕一代接觸、品味金庸。

台北市文化局長蔡詩萍說，他曾在2005年主持「金庸家族同樂會」，如今金庸已經不在，可是他的好朋友們繼續拜讀金庸的無盡江湖，「只要金庸小說還在，金迷就在，只要金迷還在，江湖就在」。

這次特展首次公開金庸各部小說第1次登在報刊上的紀錄，以及多封金庸親筆信件，金庸妻子更特別捐贈金庸私人藏品，讓金迷感受金庸的日常生活及創作時的氛圍。

主辦單位同時規劃親子互動活動，如「小義子漢服」武俠工作坊，民眾可以穿上俠士服裝，體驗武俠角色的魅力；此外，還邀請武俠市集與絕版武俠書市，讓民眾重溫不同版本金庸小說的樂趣。

活動期間將有「相聲瓦舍」馮翊綱領軍的相聲沙龍講座，以說唱藝術解讀金庸作品；「黑膠咖啡VinylDecision」每週日下午時段播放金庸收藏的經典黑膠音樂。

「百年金庸 無盡江湖」特展26日正式開展，地點在華山1914文創園區中5B，展至明年3月30日。