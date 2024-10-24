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國家語言發展會議 26日屏東登場討論4議題

中央社／ 台北24日電
第2屆國家語言發展會議26日將於屏東縣立圖書館總館登場。圖／屏東縣政府文化處提供
第2屆國家語言發展會議26日將於屏東縣立圖書館總館登場。圖／屏東縣政府文化處提供

第2屆國家語言發展會議26日將於屏東縣立圖書館總館登場，安排專題報告並討論4大議題，並總結此屆國家語言發展會議，做為未來執行政策建議。

根據文化部發布的新聞稿，國家語言發展會議正式大會將於26日、27日召開，由文化部長李遠偕同屏東縣長周春米、客家委員會主任委員古秀妃、教育部常務次長林騰蛟、原住民族委員會教育文化處副處長邱文隆共同揭幕，並邀請專家、學者、民眾及縣市政府代表，共同討論國家語言傳承、復振及發展議題。

國家語言發展會議由文化部及客委會、原民會、教育部共同參與，會中將針對「國家語言意識覺醒─跨領域推廣多元途徑」、「國家語言在地發展─永續語言特色多樣性」、「國家語言教學現場─健全學習資源與環境」、「國家語言專責機構─從想像到實踐之挑戰」等4大議題討論。

國家語言 文化部

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